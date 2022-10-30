"Днепр-1" обыграл "Черноморец" и закрепился в лидерах Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Днепр-1" – "Черноморец" – 1:0

Гол: Пихаленок, 23

В дебюте команды обменялись моментами. Уже на 1-й минуте Довбик подставил ногу под прострел Пихаленка, но за "моряков" сыграла штанга. В свою очередь одесситы ответили комбинацией ветеранов – Селин подал, а Гладкий пробил головой, но не попал в угол ворот.

Впоследствии бдительность Непогодова дальним ударом проверил легионер "Днепра-1" Амаш. А после небольшого затишья "спортклубовцы" повели в счете. На 23-й минуте Бузанелло перехватил мяч в центре поля, продвинулся вперед и сбросил под удар Пихаленку – хавбек с рикошетом от соперника попал под перекладину.

Сразу же автор забитого мяча мог делать дубль. Однако в этот раз диагональный удар Пихаленка с правого угла штрафной прошел рядом со стойкой. Зато Довбик со штрафного отправил мяч выше ворот. А под занавес тайма пасом форварда не воспользовался Назаренко, пробив мимо створа из центра штрафной зоны.

На вторую половину "Днепр-1" вышел с намерением увеличить собственное преимущество. В первые минуты тайма "спортклубовцы" упустили несколько моментов. В частности, Назаренко на протяжении одной атаки попал во вратаря и штангу, Непогодов взял еще один выстрел днепровцев в угол, а Довбик отправил мяч над воротами ударом с лета.

Впоследствии игра перешла в спокойное русло. Однако на 77-й минуте напомнил о себе Амаш. Алжирец на финише атаки "Днепра-1" нанес мощный выстрел – мимо ворот. "Черноморец" ответил ударом Наумца со штрафного, но мяч лишь облизнул перекладину и вылетел за пределы поля.

Серия замен от обеих команд в финальные минуты сбила темп поединка, так что до реальных возможностей забить дело так и не дошло. "Днепр-1" смог закрепиться в лидерах чемпионата, увеличив преимущество до 5-ти очков. Правда, "Шахтер" сыграл на матч меньше.