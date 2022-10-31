УПЛ перенесла матч лидеров чемпионата Украины: какая причина
Дирекция украинской Премьер-лиги снова изменила дату перенесенного поединка 1-го тура первенства с участием СК "Днепр-1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Матч "Днепр-1" – "Александрия" не состоится 16 ноября, как планировалось ранее. Футбольные функционеры перенесли поединок на 23 ноября.
Стартовый тур Премьер-лиги прошел еще 23-24 августа. Тогда "спортклубовцы" пропустили игровой день из-за участия в еврокубках. Мотивы нового переноса матча с "Александрией" неизвестны. Однако 19 ноября "Днепр-1" встретится с другим конкурентом в борьбе за медали – донецким "Шахтером".
В настоящее время днепряне остаются лидером УПЛ. В активе команды Александра Кучера 25 очков после девяти матчей. Тем временем "Шахтер" идет вторым (20 пунктов, 8 поединков), а "Александрия" – четвертая (17/8).
Накануне "Днепр-1" минимально обыграл "Черноморец" в Ужгороде. Единственный забитый мяч в составе "спортклубовцев" оформил Пихаленок. Для него это уже 5-й гол во всех турнирах сезона 2022/23.
К слову, ранее "Шахтер" потерял очки с "Александрией" в УПЛ в меньшинстве.
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