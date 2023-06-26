УПЛ выбрала тренера сезона: его сватают в "Шахтер"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Премьер-лига начала подводить итоги заполненных клубами анкет. В них они выбрали лучших тренера, арбитра, футболиста, вратаря и молодого исполнителя прошлого сезона. Единственное условие – не выбирать представителей своей команды.

Победителем в номинации Лучший тренер сезона стал аан Леувен. Он набрал 32 рейтинговых балла и опередил чемпиона с донецким "Шахтером" Игора Йовичевича (23) и наставника одесского "Черноморца" Романа Григорчука (13). Дополнили топ-5 специалистов коуч полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник (10) и главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер (5).

В прошлом сезоне ван Леувен дебютировал во главе "Зари". Он сумел привести луганчан к бронзовым наградам. Более того, на финише чемпионата подопечные нидерландца всерьез претендовали на место в квалификации Лиги чемпионов, но уступили "Днепру-1".

В межсезонье ван Леувен стал фаворитом на должность главного тренера "Шахтера". Руководство дончан якобы недовольно игровым почерком "горняков" под руководством Йовичевича. Нидерландский специалист работал в структуре дончан в 2006-2013 гг.