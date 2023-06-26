ua ru
Пн, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УПЛ выбрала тренера сезона: его сватают в "Шахтер"

Новина українською →
Киев, Понедельник 26 июня 2023 11:55
УПЛ выбрала тренера сезона: его сватают в "Шахтер" Фото: Патрик ван Леувен получил бронзовые награды для "Зари" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Представители клубов украинской Премьер-лиги выбрали лучшего тренера сезона 2022/23. Им стал наставник луганской "Зари" Патрик ван Леувен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Премьер-лига начала подводить итоги заполненных клубами анкет. В них они выбрали лучших тренера, арбитра, футболиста, вратаря и молодого исполнителя прошлого сезона. Единственное условие – не выбирать представителей своей команды.

Победителем в номинации Лучший тренер сезона стал аан Леувен. Он набрал 32 рейтинговых балла и опередил чемпиона с донецким "Шахтером" Игора Йовичевича (23) и наставника одесского "Черноморца" Романа Григорчука (13). Дополнили топ-5 специалистов коуч полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник (10) и главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер (5).

В прошлом сезоне ван Леувен дебютировал во главе "Зари". Он сумел привести луганчан к бронзовым наградам. Более того, на финише чемпионата подопечные нидерландца всерьез претендовали на место в квалификации Лиги чемпионов, но уступили "Днепру-1".

В межсезонье ван Леувен стал фаворитом на должность главного тренера "Шахтера". Руководство дончан якобы недовольно игровым почерком "горняков" под руководством Йовичевича. Нидерландский специалист работал в структуре дончан в 2006-2013 гг.

УПЛ выбрала тренера сезона: его сватают в &quot;Шахтер&quot;

К слову, накануне оценили шансы Реброва и других возглавить "Динамо" вместо Луческу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Чемпионат Украины Заря
NEWS
ВСУ разгромили подразделения российской армии в районе Бахмута: карты боев ISW
ВСУ разгромили подразделения российской армии в районе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО