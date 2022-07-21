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УПЛ оголосила тендер із продажу медіаправ на футбольний чемпіонат

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Київ, Четвер 21 липня 2022 13:29
УПЛ оголосила тендер із продажу медіаправ на футбольний чемпіонат Фото: Українська Прем'єр-ліга матиме нового транслятора (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Керівництво української Прем'єр-ліги запустило тендер із продажу медійних прав на всі матчі футбольного чемпіонату в найвищому дивізіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

УПЛ розпочала тендер на експлуатацію медіа-прав. Заявки на участь у ньому приймаються до 27 липня.

"Українська Прем’єр-Ліга розпочала тендер на експлуатацію медіаправ на усі матчі УПЛ та запрошує усіх трансляторів, медіа- та телекомунікаційні компанії, а також агентства у сфері спортивних прав подавати свої заявки на всі чи частину медіаправ УПЛ відповідно до положень та умов тендеру УПЛ", – ідеться в повідомленні.

Раніше основним транслятором Прем'єр-ліги були телеканали "Футбол 1/2/3", що входили до закритої "Медіа Групи Україна". Бізнесмен Рінат Ахметов і його група SCM вирішила вийти з медіабізнесу через неможливість працювати після набуття чинності "антиолігархічного" закону.

У тендері з продажу прав УПЛ нібито братимуть участь сервіс MEGOGO та телеканал Setanta Sports. Конкуренцію їм може скласти "Група 1+1 media".

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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