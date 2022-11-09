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УПЛ выбрала претендентов на призы игрока и тренера месяца: кто в списке номинантов

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Киев, Среда 09 ноября 2022 09:47
УПЛ выбрала претендентов на призы игрока и тренера месяца: кто в списке номинантов Фото: Обе награды могут достаться "Шахтеру" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Со списком кандидатов на звания лучших игрока и тренера октября определилась украинская Премьер-лига.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Десять номинантов примут участие в голосовании болельщиков. На приз лучшему игроку будут претендовать 5 футболистов, а на титул лучшего тренера – 5 специалистов.

В первой номинации сразятся форвард "Днепра-1" Артем Довбик, вингер Михаил Мудрик ("Шахтер"), защитник "Александрии" Андрей Цуриков, нападающий Максим Прядун из "Металлиста" и хавбек "Динамо" Виталий Буяльский. Зато во второй будут конкурировать наставник "Днепра-1" Александр Кучер, главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич, наставник "Зари" Патрик ван Леувен, коуч "Александрии" Юрий Гура и наставник "Колоса" Ярослав Вишняк.

Голосование за победителей октября продлится до 14 ноября. Респонденты могут отдать свои голоса на портале УПЛ. В августе-сентябре лучшими стали представители ровненского "Вереса" – полузащитник Дмитрий Клец и главный тренер Юрий Вирт.

Фото: Кандидаты на награды лучших игрока и тренера месяца УПЛ (upl.ua)

Накануне "Заря" сенсационно уступила "Ингульцу" на старте 12-го тура Премьер-лиги. Единственный гол во встрече петровцы оформили перед перерывом. После передачи Смолякова забитым мячом отличился нападающий Максим Марусич.

К слову, харьковское дерби "Металлиста" и "Металлиста 1925" завершилось ничьей с двумя удалениями.

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