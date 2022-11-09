УПЛ обрала претендентів на призи гравця та тренера місяця: хто в списку номінантів

Із переліком кандидатів на звання найкращих гравця і тренера жовтня визначилася українська Прем'єр-ліга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Десять номінантів візьмуть участі в голосуванні вболівальників. На приз найкращому гравцю претендуватимуть 5 футболістів, а на титул найкращого тренера – 5 фахівців.

У першій номінації змагатимуться форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, вінгер Михайло Мудрик ("Шахтар"), оборонець "Олександрії" Андрій Цуріков, нападник Максим Прядун із "Металіста" та хавбек "Динамо" Віталій Буяльський. Натомість у другій конкуруватимуть керманич "Дніпра-1" Олександр Кучер, головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч, наставник "Зорі" Патрік ван Леувен, коуч "Олександрії" Юрій Гура та керманич "Колоса" Ярослав Вишняк.

Голосування за переможців жовтня триватиме до 14 листопада. Респонденти можуть віддати свої голоси на порталі УПЛ. У серпні-вересні найкращими стали представники рівненського "Вереса" – півзахисник Дмитро Кльоц і головний тренер Юрій Вірт.

Фото: Кандидати на нагороди найкращих гравця і тренера місяця УПЛ (upl.ua)

Напередодні "Зоря" сенсаційно поступилася "Інгульцю" на старті 12-го туру Прем'єр-ліги. Єдиний гол у зустрічі петровці оформили перед перервою. Після передачі Смолякова забитим м'ячем відзначився нападник Максим Марусич.