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УПЛ выбрала игрока и тренера месяца: призы разделили преследователи "Шахтера"

Фото: Патрик ван Леувен был лучшим среди тренеров в апреле (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Победителей голосования в номинациях лучшему тренеру и лучшему футболисту апреля в чемпионате Украины объявила Премьер-лига. Награды поедут в лагеря луганской "Зари" и "Днепра-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Форвард "спортклубовцев" Артем Довбик – лучший игрок второго месяца весны. За него отдали голоса 38,8% респондентов.

В апреле нападающий забил во всех пяти поединках "Днепра-1" в УПЛ. Довбик записал в свой актив 8 мячей, в том числе хет-трик против "Металлиста 1925" и дубль в противостоянии со "Львовом". Он значительно опередил в голосовании хавбека "Шахтера" Бондаренко, форварда "Черноморца" Алефиренко и нападающего "Зари" Герреро.

Честь луганской команды в свою очередь отстоял главный тренер Патрик ван Леувен. Нидерландский специалист признан лучшим коучем отчетного периода. "Заря" с иностранцем во главе сыграла 5 матчей в апреле. Рекорд луганцев – 4 победы, 1 поражение.

В борьбе за приз ван Леувен опередил наставника "Днепра-1" Кучера, главного тренера "Черноморца" Григорчука и коуча "Шахтера" Игора Йовичевича. Всего после зимней паузы "Заря" одержала 10 побед в 11-ти поединках чемпионата Украины.

К слову, ранее определились два победителя Первой лиги в сезоне 2022/23.

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УПЛЧемпионат УкраиныАртем ДовбикЗаряДнепр-1