УПЛ выбрала игрока и тренера месяца: призы разделили преследователи "Шахтера"

Форвард "спортклубовцев" Артем Довбик – лучший игрок второго месяца весны. За него отдали голоса 38,8% респондентов.

В апреле нападающий забил во всех пяти поединках "Днепра-1" в УПЛ. Довбик записал в свой актив 8 мячей, в том числе хет-трик против "Металлиста 1925" и дубль в противостоянии со "Львовом". Он значительно опередил в голосовании хавбека "Шахтера" Бондаренко, форварда "Черноморца" Алефиренко и нападающего "Зари" Герреро.

Честь луганской команды в свою очередь отстоял главный тренер Патрик ван Леувен. Нидерландский специалист признан лучшим коучем отчетного периода. "Заря" с иностранцем во главе сыграла 5 матчей в апреле. Рекорд луганцев – 4 победы, 1 поражение.

В борьбе за приз ван Леувен опередил наставника "Днепра-1" Кучера, главного тренера "Черноморца" Григорчука и коуча "Шахтера" Игора Йовичевича. Всего после зимней паузы "Заря" одержала 10 побед в 11-ти поединках чемпионата Украины.