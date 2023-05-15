ua ru
Пн, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УПЛ получила двух новичков на новый сезон: кто выйдет из Первой лиги

Новина українською →
Житомир, Понедельник 15 мая 2023 10:55
УПЛ получила двух новичков на новый сезон: кто выйдет из Первой лиги Фото: Житомиряне празднуют выход в Премьер-лигу (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

За два тура до конца соревнований в Первой лиге сезона 2022/23 определились два обладателя путевок в украинскую Премьер-лигу на следующий сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ПФЛ.

Житомирское "Полесье" и киевская "Оболонь" стали недосягаемыми для конкурентов в борьбе за выход в элиту. В 6-м туре чемпионской группы они одолели кременчугский "Кремень" и "Ниву" из Тернополя соответственно.

Грядущий сезон Премьер-лиги станет дебютным в истории для житомирян. "Полесье" было основано в конце 50-х и весь советский период провело во Второй лиге. После провозглашения Независимости тамошняя команда в основном выступала в Первой лиге до расформирования в 2005 году. Возрождено "Полесье" было в 2016 году, а президентом стал совладелец АТБ Геннадий Буткевич.

"Оболонь" в свою очередь провела в Премьер-лиге 6 сезонов перед расформированием в 2012 году. В сезоне 2013/14 возрожденная команда под названием "Оболонь-Бровар" стартовала во Второй лиге. Главой клуба остался президент корпорации "Оболонь" Олег Слободян.

Еще две команды Первой лиги, которые займут итоговые третьи-четвертые места, смогут побороться за выход в УПЛ. Они сыграют переходные матчи с клубами, финиширующими в Премьер-лиге на 13-14-й позициях. В данный момент там пребывают "Минай" и "Рух".

УПЛ получила двух новичков на новый сезон: кто выйдет из Первой лиги

К слову, накануне "Заря" разбила "Металлист" с пятью голами на выезде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оболонь УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Зеленский прибыл в Лондон после визита во Францию
Зеленский прибыл в Лондон после визита во Францию
DAILY
"Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию