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УПЛ обрала гравця та тренера місяця: призи розділили переслідувачі "Шахтаря"

Фото: Патрік ван Леувен був найкращим серед тренерів у квітні (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Переможців голосування в номінаціях найкращому тренеру та найкращому футболісту квітня у чемпіонаті України оголосила Прем'єр-ліга. Нагороди поїдуть у табори луганської "Зорі" та "Дніпра-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Форвард "спортклубівців" Артем Довбик – найкращий гравець другого місяця весни. За нього віддали голоси 38,8% респондентів.

У квітні нападник забив у всіх п'яти поєдинках "Дніпра-1" в УПЛ. Довбик записав до свого активу 8 м'ячів, зокрема хет-трик проти "Металіста 1925" і дубль у протистоянні зі "Львовом". Він значно випередив у голосуванні хавбека "Шахтаря" Бондаренка, форварда "Чорноморця" Алефіренка та нападника "Зорі" Герреро.

Честь луганської команди натомість відстояв головний тренер Патрік ван Леувен. Нідерландський фахівець визнаний найкращим коучем звітного періоду. "Зоря" з іноземцем на чолі зіграла 5 матчів у квітні. Рекорд луганців – 4 перемоги, 1 поразка.

У боротьбі за приз ван Леувен випередив керманича "Дніпра-1" Кучера, головного тренера "Чорноморця" Григорчука та коуча "Шахтаря" Ігора Йовічевіча. Загалом після зимової паузи "Зоря" здобула 10 перемог за 11 поєдинків чемпіонату України.

До слова, раніше визначилися два переможці Першої ліги в сезоні 2022/23.

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