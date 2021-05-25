В УПЛ назвали дату початку сезону 2021-2022

Новий сезон української Прем'єр-ліги з футболу має розпочатись 24 липня. В цей день буде розіграно Суперкубок України, а вже наступного дня розпочнеться власне чемпіонат.
Про це в інтерв'ю fanday.net сказав директор УПЛ Євген Дикий.
Він зазначив, що наразі щодо старту нового сезону сформовано проект рішення від клубів, який перебуває на етапі затвердження Виконавчим комітетом.
"Базова дата початку сезону - 24 липня. Саме тоді відбудеться матч за Суперкубок України. Вже наступного дня, 25 липня, розпочнеться чемпіонат. Виключення стосуватиметься лише учасників Суперкубка, Динамо та Шахтаря. Поєдинки першого туру за участю цих команд будуть перенесені після консультації з самими клубами", - пояснив Дикий.
Нагадаємо, 13 травня київське "Динамо" виграло Кубок України, здолавши у фіналі турніру луганську "Зорю". Переможний матч приніс киянам 37-й кубковий трофей в історії "Динамо". Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу став другим тренером в історії українського футболу, який виграв Кубок України з двома різними командами. До цього під керівництвом Луческу цей турнір декілька разів виграв "Шахтар".
Також "біло-сині" стали чемпіонами УПЛ, випередивши "гірників" на 11 очок.
Минулого року "Динамо" завоювало Суперкубок України, обігравши "Шахтар" - 3:1.