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Україна зберегла позиції в оновленому рейтингу ФІФА

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Київ, Четвер 25 серпня 2022 12:27
Україна зберегла позиції в оновленому рейтингу ФІФА Фото: Збірна України після перемоги над Шотландією (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Футбольна збірна України у серпні зберегла місце в топ-30 найсильніших національних команд планети за версією ФІФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Синьо-жовті" посідають 27-ме місце в оновленій класифікації Міжнародної федерації футболу. У липні збірна України перебувала на тій же позиції.

Змін у топ-50 рейтингу ФІФА за місяць не сталося. За останні 30 днів не були паузи на міжнародні матчі, а більшість футболістів були зосереджені на підготовці до нового сезону в складі своїх клубів.

Україна в рейтингу набрала 1542.79 очки. Її суперники в Лізі націй УЄФА розташувалися нижче: Шотландія – 45-та (1462.96 пункти), Ірландія – 47-ма (1442.48), а Вірменія – 92-га (1242.42).

Раніше Українська асоціація футболу визначилася з тимчасовою домівкою для збірної України на останній поєдинок Ліги націй УЄФА 2022/23. Матч Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня у польському Кракові на стадіоні "Краковія".

Українська збірна наразі залишається лідером групи B1. Національна команда набрала 7 очок, а конкуренти в квартері відстають: Шотландія – 6 пунктів, Ірландія – 4, Вірменія – 3. Останні дві команди ще й зіграли на матч більше.

До слова, раніше УЄФА вкотре відкинув претензії Росії на кримський футбол.

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Збірна України ФІФА
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