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УПЛ: "Металлист 1925" выиграл принципиальный матч у "Металлиста"

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Киевская область, Воскресенье 21 мая 2023 16:55
УПЛ: "Металлист 1925" выиграл принципиальный матч у "Металлиста" Фото: "Металлист 1925" оказался сильнее "Металлиста" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Победой "Металлиста 1925" завершилось дерби Харькова против "Металлиста" в 27-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 27-й тур

"Металлист 1925" – "Металлист" – 2:0

Голы: Безуглый, 58, Чирук, 68

Харьковские коллективы обменялись полувозможностями в районе 10-й минуты. Сначала хавбек "Металлиста" Наумец замкнул прострел Корраля в руки вратарю. В ответ нападающий "25-х" Ременюк отважился на выстрел с дистанции – кипер поймал мяч.

Дальнейшего развития, однако, такой старт не имел. Вдохновившись вывеской дерби, соперники скатились к силовой борьбе в центре поля. Голкиперы обеих команд до конца первой половины фактически оставались без работы.

В схожем ключе начался и второй тайм. Однако в этот раз "Металлист 1925" свой момент превратил в гол. На 58-й минуте Вачиберадзе со штрафного подал на Русина, который на дальней штанге головой пробил в перекладину. Но на добивании Безуглый отправил мяч в сетку.

"Металлист" получил шанс отыграться за 5 минут, но Ралюченко с отскока попал в кипера. В то же время "25-е" еще одну возможность не упустили. Это Русин техничной передачей вывел Чирука на оперативное пространство и тот спокойно переиграл Костика – 2:0.

До финального свистка харьковчане еще успели обменяться моментами. Сначала нападающий "Металлиста" Рязанцев отобрал мяч в центре поля и убежал на свидание с Мозилем. Впрочем, перебросил и вратаря, и ворота. Защитник "Металлиста 1925" Жичиков в свою очередь едва не переправил в ворота пас Корраля обратно киперу...

В конце концов цифры на табло не изменились. Благодаря победе команда Эдмара набрала 30 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице. "Металлист" же остался в зоне вылета (22 пункта).

К слову, накануне "Динамо" сокрушило "Александрию" на выезде в битве претендентов на еврокубки.

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