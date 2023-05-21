УПЛ: "Металіст 1925" виграв принциповий матч у "Металіста"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 27-й тур

"Металіст 1925" – "Металіст" – 2:0

Голи: Безуглий, 58, Чирук, 68

Харківські колективи обмінялися напівнагодами в районі 10-ї хвилини. Спершу хавбек "Металіста" Наумець у дотик замкнув простріл Корраля в руки воротарю. У відповідь нападник "25-х" Ременюк наважився на постріл із дистанції – кіпер упіймав м'яч.

Подальшого розвитку, однак, такий старт не мав. Надихнувшись вивіскою дербі, суперники скотилися до силової боротьби в центрі поля. Натомість голкіпери обох команд до кінця першої половини фактично залишалися без роботи.

У схожому ключі розпочався і другий тайм. Проте, цього разу "Металіст 1925" свій момент перетворив у гол. На 58-й хвилині Вачіберадзе зі штрафного подав на Русина, який на дальній стійці головою пробив у поперечину. Та на добиванні Безуглий відправив м'яч у сітку.

"Металіст" отримав шанс відігратися за 5 хвилин, але Ралюченко з відскоку влучив у кіпера. Натомість "25-ті" ще одну нагоду не змарнували. Це Русин технічною передачею вивів Чирука на оперативний простір, і той спокійно переграв Костика – 2:0.

До фінального свистка харків'яни ще встигли обмінятися моментами. Спершу нападник "Металіста" Рязанцев відібрав м'яч у центрі поля та втік на побачення з Мозілем. Утім, перекинув і воротаря, і ворота. Натомість оборонець "Металіста 1925" Жичиков ледь не переправив у ворота пас Корраля назад кіперу...

Зрештою, цифри на табло не змінились. Завдяки перемозі команда Едмара набрала 30 очок і піднялася на 9-те місце в турнірній таблиці. "Металіст" же залишився у зоні вильоту (22 пункти).