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"Динамо" разгромило "Александрию", "Минай" сенсационно одолел "Черноморец": видео

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Украина, Суббота 20 мая 2023 22:59
"Динамо" разгромило "Александрию", "Минай" сенсационно одолел "Черноморец": видео Фото: "Динамовцы" празднуют один из пяти голов (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Победами закарпатского "Миная", луганской "Зари" и киевского "Динамо" завершились субботние матчи 27-го тура чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Украина, Премьер-лига, 27-й тур

"Черноморец" – "Минай" – 0:1

Гол: Гечев, 61

"Заря" – "Ингулец" – 2:0

Голы: Бражко, 21 (пенальти), Русин, 81

"Александрия" – "Динамо" – 1:5

Голы: Сигеев, 40 – Андриевский, 17, Ванат, 32, Вивчаренко, 73, Логинов, 77 (автогол), Волошин, 88

Единственная сенсация дня произошла в Одессе. Там неожиданного успеха достиг "Минай". Закарпатцы забили единственный во встрече с "Черноморцем" мяч в контратаке на 81-й минуте. Голкипер рукой бросил мяч Гечеву, тот протянул сферу через весь левый фланг, сместился в штрафную и пробил Паста в ближнем бою.

В свою очередь "Заря" оформила по голу в каждом из таймов. "Ингулец" в середине первого тайма "привез" одиннадцатиметровый на собственные ворота, который реализовал Бражко. А под занавес поединка Русин точным ударом завершил быструю атаку луганцев.

Настоящий голепад увидели в Александрии. Правда, порадоваться местным пришлось только однажды. "Динамо" забили дважды в стартовые 30+ минут. Сначала Андриевский с лета замкнул передачу Кабаева на линию штрафной, а затем Ванат накрутил двух защитников в пределах штрафной и пробил мимо вратаря.

"Желто-черные" перед перерывом размочили счет – Сигеев в касание пробил после паса Мустафаева. Но после перерыва столичный гранд наказал александрийцев тремя голами.

Для начала Вивчаренко воспользовался элегантным пасом Буяльского на дальнюю штангу. Вскоре Логинов срезал в свои ворота прострел Кабаева. Добил хозяев Волошин, ударом в нижний угол завершивший сольный проход.

К слову, накануне "Днепр-1" оформил волевую победу над "Колосом" в добавленное время.

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