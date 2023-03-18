"Динамо" дома проиграло "Заре" битву за топ-тройку УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Динамо" – "Заря" – 0:1

Гол: Герреро, 83

Долго претенденты на медали в столице не запрягали. Со стартовых минут киевляне и луганчане пытались отвечать атакой на каждый выпад друг друга. Впрочем, до действительно опасных моментов, ударов, в частности, дело в первом тайме не доходило.

После безадресных передач в последней трети поля и навесов в никуда лишь на 42-й минуте в направлении ворот удалось организовать удар "Зари. Это экс-"динамовец" Антюх оказался на выгодной позиции и пробил над перекладиной.

"Динамо" ответило уже на старте второй половины. Вот Сидорчук отважился на удар со средней дистанции – мяч просвистел рядом со штангой. А потом бдительность Сапутина выстрелом в створ проверил Ванат. Луганчане же занесли в актив удары того же Антюха и Русина с сэйвами Нещерета.

В середине тайма команды обменялись полувозможностями. Антюх не смог попасть в угол с границ штрафной, а Лонвейк пробил выше ворот после углового. А на 83-й минуте "Заря" таки открыла счет. Это Хлань прострелил с правого фланга сквозь частокол защитников, и Герреро хладнокровно обыграл Нещерета – 0:1.

Финальный штурм "Динамо" не удался. Команда Мирчи Луческу потерпела пятое поражение в нынешнем сезоне. Теперь киевляне останутся на 4-й строчке Премьер-лиги, а отставание от "Зари" выросло до четырех пунктов.