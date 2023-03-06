УПЛ: "Львов" минимально обыграл "Минай" в битве аутсайдеров первенства
Победой "Львова" над закарпатским "Минаем" в матче из категории "за шесть очков" завершилась программа 16-го тура чемпионата Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 16-й тур
"Львов" – "Минай" – 1:0
Гол: Ременяк, 77
Первый момент во встрече зрителям пришлось ждать до середины первого тайма. На 22-й минуте Вишневский отважился на удар со средней дистанции и сотряс перекладину ворот "горожан". Эта возможность добавила закарпатцам уверенности, но превратить контроль в голы "Минай" не смог.
Следующую возможность забить гости упустили на старте второй половины. Открывать счет обязан был Петько. Мяч отскочил к хавбеку, который находился прямо перед воротами, но тот пробил над рамкой. "Львов" ответил ударом Беляева мимо ворот.
Действительно горячо стало в финальные 15 минут. Сначала "Минай" откровенно простил оборону "Львова". Это Рогозинский классно прострелил, а Твердохлеб пробил головой в падении с нескольких метров – мяч чудом разминулся с воротами.
Зато львовяне в ответной атаке открыли счет. Беляев передачей нашел впереди Ременяка. Тот принял мяч и, не давая ему опуститься на землю, с лета мощно пробил под штангу – 1:0!
Несмотря на все усилия "лис", отыграться они уже не успели. Как следствие, "Львов" сократил отставание от "Миная" на дне турнирной таблицы Премьер-лиги. "Горожане" теперь имеют 12 очков, а закарпатцы – 14. Идущий в безопасной зоне "Ингулец" набрал всего 16 пунктов.
Напомним, что киевское "Динамо" сенсационно уступило "Ингульцу" в домашнем матче УПЛ.
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