УПЛ: "Львов" минимально обыграл "Минай" в битве аутсайдеров первенства

Победой "Львова" над закарпатским "Минаем" в матче из категории "за шесть очков" завершилась программа 16-го тура чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Львов" – "Минай" – 1:0

Гол: Ременяк, 77

Первый момент во встрече зрителям пришлось ждать до середины первого тайма. На 22-й минуте Вишневский отважился на удар со средней дистанции и сотряс перекладину ворот "горожан". Эта возможность добавила закарпатцам уверенности, но превратить контроль в голы "Минай" не смог.

Следующую возможность забить гости упустили на старте второй половины. Открывать счет обязан был Петько. Мяч отскочил к хавбеку, который находился прямо перед воротами, но тот пробил над рамкой. "Львов" ответил ударом Беляева мимо ворот.

Действительно горячо стало в финальные 15 минут. Сначала "Минай" откровенно простил оборону "Львова". Это Рогозинский классно прострелил, а Твердохлеб пробил головой в падении с нескольких метров – мяч чудом разминулся с воротами.

Зато львовяне в ответной атаке открыли счет. Беляев передачей нашел впереди Ременяка. Тот принял мяч и, не давая ему опуститься на землю, с лета мощно пробил под штангу – 1:0!

Несмотря на все усилия "лис", отыграться они уже не успели. Как следствие, "Львов" сократил отставание от "Миная" на дне турнирной таблицы Премьер-лиги. "Горожане" теперь имеют 12 очков, а закарпатцы – 14. Идущий в безопасной зоне "Ингулец" набрал всего 16 пунктов.