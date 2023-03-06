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УПЛ: "Львів" мінімально переграв "Минай" у битві аутсайдерів першості

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Львів, Понеділок 06 березня 2023 14:58
УПЛ: "Львів" мінімально переграв "Минай" у битві аутсайдерів першості Фото: "Містяни" здобули домашню перемогу (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Перемогою "Львова" над закарпатським "Минаєм" у матчі з категорії "за шість очок" завершилася програма 16-го туру чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Львів" – "Минай" – 1:0

Гол: Ременяк, 77

На перший момент у зустрічі глядачам довелося чекати до середини першого тайму. На 22-й хвилині Вишневський наважився на удар із середньої дистанції та струсонув поперечину воріт "містян". Ця нагода додала закарпатцям упевненості, але перетворити контроль у голи "Минай" не зміг.

Наступну можливість забити гості змарнували на старті другої половини. Відкривати рахунок повинен був Петько. М'яч відскочив до хавбека, який перебував прямісінько перед воротами, але той пробив над рамкою. "Львів" відповів ударом Бєляєва повз ворота.

Справді гаряче стало у фінальні 15 хвилин. Спершу "Минай" відверто пробачив оборону "Львова". Це Рогозинський класно прострілив, а Твердохліб пробив головою у падінні з кількох метрів – м'яч дивом розминувся з воротами.

Зате львів'яни в атаці у відповідь відкрили рахунок. Бєляєв передачею відшукав попереду Ременяка. Той прийняв м'яч і, не даючи йому опуститися на землю, з льоту потужно пробив під стійку – 1:0!

Попри всі зусилля "лисиць", відігратися вони вже не встигли. Як наслідок, "Львів" скоротив відставання від "Миная" на дні турнірної таблиці Прем'єр-ліги. "Містяни" тепер мають 12 очок, а закарпатці – 14. "Інгулець", який іде в безпечній зоні, набрав усього 16 пунктів.

Нагадаємо, що київське "Динамо" сенсаційно поступилося "Інгульцю" в домашньому матчі УПЛ.

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