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"Динамо" полурезервным составом обыграло "Верес" в УПЛ

Ровно, Пятница 09 августа 2024 19:56
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"Динамо" полурезервным составом обыграло "Верес" в УПЛ Фото: Николай Шапаренко (второй слева) только что открыл счет в противостоянии (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" обыграло ровненский "Верес" во втором туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Верес" – "Динамо" – 1:2

Голы: Шарай, 62 – Шапаренко, 15, Буяльский, 44

"Бело-синие" даже в неоптимальном составе завладели инициативой с первых минут. В стартовые четверть часа киевляне упустили два момента – Попов после стандарта пробил выше ворот, а Супряга попал во вратаря. Зато Шапаренко после передачи Кабаева искусно уложил под перекладину.

Через несколько минут хавбек мог оформить дубль, но мяч пролетел рядом со штангой. Перед перерывом не реализовал момент и Волошин, а Дахновский в ответ закрутил мяч в руки киперу. Зато на 44-й минуте Буяльский с линии штрафной удвоил преимущество "Динамо".

Во втором тайме "Верес" попытался перехватить инициативу. Однако столичный гранд грамотно действовал в защите и, казалось, держал ход событий под контролем. Впрочем, на 62-й минуте гол "привез" Нещерет. Голкипер "Динамо" в простой ситуации выбил мяч в Шарая, от которого снаряд улетел в ворота.

Пропущенный мяч разгневал "Динамо". Подопечные Александра Шовковского подняли темп и создали немало моментов у ворот Кожухаря. Вот выстрел Брагару вратарь перевел на угловой из-под перекладины, а затем повторил этот трюк и с ударом Буяльского. В свою очередь "пушка" от Дубинчика попала в штангу.

Время шло, а забить третий раз киевлянам не удавалось. Однако двух забитых мячей "Динамо" вполне хватило для победы. Теперь столичный гранд в хорошем настроении поедет на ответный матч Лиги чемпионов против шотландского "Рейнджерс". "Верес" же в двух турах набрал 1 очко.

К слову, ранее "Динамо" упустило победу над "Рейнджерс" в квалификации Лиги чемпионов.

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