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УПЛ: "Ингулец" и "Заря" доиграют второй тайм в следующем году

Кривой Рог, Воскресенье 08 декабря 2024 18:23
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УПЛ: "Ингулец" и "Заря" доиграют второй тайм в следующем году Фото: Поединок УПЛ сорвала воздушная тревогу (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги между "Ингульцем" из Петрово и луганской "Зарей" не был доигран из-за воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УПЛ.

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Ингулец" – "Заря" – 1:0 (после 1-го тайма)

Гол: Волохатый, 38

Матч должен был начаться в воскресенье, 8 декабря, в 13:00. Но из-за воздушной тревоги в Кривом Роге, где играли команды, стартовый свисток раздался почти через два с половиной часа – в 15:21.

После этого команды успели отыграть первый тайм и ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу "Ингульца". Единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник хозяев Роман Волохатый. Однако во время перерыва раздалась повторная тревога.

В итоге было решено перенести встречу на другую дату. По сообщениям официальных социальных сетей УПЛ, поединок доиграют уже в 2025 году.

На данный момент "Ингулец" с 9-ю очками в 15-ти поединках занимает в турнирной таблице последнее, 16-е место. "Заря" с 19-ю зачетными баллами идет 9-й.

УПЛ: &quot;Ингулец&quot; и &quot;Заря&quot; доиграют второй тайм в следующем году

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