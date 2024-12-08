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УПЛ: "Інгулець" і "Зоря" дограють другий тайм у наступному році

Кривий Ріг, Неділя 08 грудня 2024 18:23
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УПЛ: "Інгулець" і "Зоря" дограють другий тайм у наступному році Фото: Поєдинок УПЛ зірвала повітряна тривого (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Поєдинок 16-го туру української Прем'єр-ліги між "Інгульцем" з Петрового та луганською "Зорею" не був дограний через повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УПЛ.

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Інгулець" – "Зоря" – 1:0 (після 1-го тайму)

Гол: Волохатий, 38

Матч мав розпочатися у неділю, 8 грудня, о 13:00. Але через повітряну тривогу у Кривому Розі, де грали команди, стартовий свисток пролунав майже через дві з половиною години – о 15:21.

Після цього команди встигли відіграти перший тайм і пішли на перерву за рахунку 1:0 на користь "Інгульця". Єдиний гол на 38-й хвилині забив півзахисник господарів Роман Волохатий. Однак під час перерви пролунала повторна тривога.

У підсумку було вирішено перенести зустріч на іншу дату. За повідомленнями офіційних соціальних мереж УПЛ, поєдинок дограють вже в 2025 році.

На даний момент "Інгулець" з 9-ма очками в 15-ти поєдинках посідає в турнірній таблиці останнє, 16-те місце. "Зоря" з 19-ма заліковими балами йде 9-ю.

УПЛ: &quot;Інгулець&quot; і &quot;Зоря&quot; дограють другий тайм у наступному році

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