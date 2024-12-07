Андрей Шевченко покажет "Золотой мяч" в десяти городах Украины
Двадцать лет назад Андрей Шевченко получил "Золотой мяч-2004". В честь годовщины выдающийся футболист покажет престижную награду в разных уголках нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Сегодня, 7 декабря, "Золотой мяч" увидели киевляне. Награду выставили в парке им. Тараса Шевченко. В Киеве она будет выставляться до 15 декабря. А уже 16 числа отправится в турне по Украине.
В частности, трофей побывает в Краматорске, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Одессе, Запорожье, Днепре, Харькове и родном для Андрея Шевченко Яготине. В каждом городе награда будет выставлена на центральном железнодорожном вокзале, где она будет доступна всем желающим.
"Золотой мяч-2004": что известно
За всю историю только три украинца завоевали этот трофей. Олег Блохин в 1975 году, Игорь Беланов – в 1986-м и Андрей Шевченко, которому награда была вручена 13 декабря 2004-го.
В 2004 году Шевченко впервые стал чемпионом Италии, второй раз стал лучшим бомбардиром Серии А и завоевал Суперкубок Италии. За год до этого украинец выиграл с "Миланом" Лигу чемпионов. А еще он был капитаном сборной Украины, которая в 2004 году удачно начала отборочный цикл, по окончании которого впервые вышла в финальную часть чемпионата мира-2006.
Ранее экс-игрок сборной Украины трогательным видео простился с футболом.
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