ua en ru
Сб, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Андрей Шевченко покажет "Золотой мяч" в десяти городах Украины

Киев, Суббота 07 декабря 2024 17:00
UA EN RU
Андрей Шевченко покажет "Золотой мяч" в десяти городах Украины Фото: Андрей Шевченко с "Золотым мячом" в Киеве (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Двадцать лет назад Андрей Шевченко получил "Золотой мяч-2004". В честь годовщины выдающийся футболист покажет престижную награду в разных уголках нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Сегодня, 7 декабря, "Золотой мяч" увидели киевляне. Награду выставили в парке им. Тараса Шевченко. В Киеве она будет выставляться до 15 декабря. А уже 16 числа отправится в турне по Украине.

В частности, трофей побывает в Краматорске, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Одессе, Запорожье, Днепре, Харькове и родном для Андрея Шевченко Яготине. В каждом городе награда будет выставлена на центральном железнодорожном вокзале, где она будет доступна всем желающим.

"Золотой мяч-2004": что известно

За всю историю только три украинца завоевали этот трофей. Олег Блохин в 1975 году, Игорь Беланов – в 1986-м и Андрей Шевченко, которому награда была вручена 13 декабря 2004-го.

В 2004 году Шевченко впервые стал чемпионом Италии, второй раз стал лучшим бомбардиром Серии А и завоевал Суперкубок Италии. За год до этого украинец выиграл с "Миланом" Лигу чемпионов. А еще он был капитаном сборной Украины, которая в 2004 году удачно начала отборочный цикл, по окончании которого впервые вышла в финальную часть чемпионата мира-2006.

Ранее экс-игрок сборной Украины трогательным видео простился с футболом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Золотой мяч Андрей Шевченко
NEWS
Треть объектов, поставляющих топливо армии РФ, повреждена или поражена, - ГУР
Треть объектов, поставляющих топливо армии РФ, повреждена или поражена, - ГУР
DAILY
Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие