УПЛ: "Днепр-1" и "Полесье" пробились в Лигу конференций

Украина, Премьер-лига, 30-й тур

"Полесье" – "Шахтер" – 2:0

Голы: Педриньо, 27 (автогол), Луифер, 29

"Рух" – "Динамо" – 1:2

Голы: Дидык, 63 – Диалло, 52, Царенко, 77

"Черноморец" – "Днепр-1" – 0:2

Голы: Очеретько, 45+1, Третьяков, 73

"Полесские волки" ошеломили чемпиона двумя голами в середине первой половины. Сначала Педриньо в борьбе с оппонентом срезал мяч в свои ворота после углового. А потом Луифер в два касания разобрался с Твардовским после передачи Михайличенко в быстрой атаке житомирян.

Во Львове же главные события произошли после перерыва. Киевское "Динамо" открыло счет благодаря стандарту – Диалло на ближней стойке головой запер навес Андриевского с углового. "Рух" отыгрался усилиями Дидыка, сыгравшего на добивании после сэйва Нещерета. Но Царенко на 77-й минуте вырвал для столичного гранда победу, отреагировав на отскок от штанги после выстрела Дубинчака.

Наконец "спортклубовцы" забили по мячу до и после перерыва. На добавленной арбитром минуте до первой половины Очеретько головой завершил затяжную атаку "Днепра-1". Во втором же тайме Третьяков хрестоматийно сместился с фланга в центр и классно пробил прямо в угол ворот "моряков".

Итак, "Днепр-1" финишировал на 4-й строчке (52 очка). Тем временем "Полесье" в дебютный сезон заняло 5-е место (50 пунктов). Обе команды сыграют в квалификации третьего по рангу еврокубка. В свою очередь "Рух" оказался на 6-й позиции (49 баллов).