ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Шахтар" у доданий час вирвав перемогу над "Чорноморцем" у Прем'єр-лізі

Новость на русском →
Львів, Субота 10 вересня 2022 18:59
"Шахтар" у доданий час вирвав перемогу над "Чорноморцем" у Прем'єр-лізі Фото: Мар'ян Швед (у центрі) зрівняв рахунок у матчі (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Вольовою перемогою донецького "Шахтаря" завершився матч у Львові проти одеського "Чорноморця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Шахтар" – "Чорноморець" – 2:1

Голи: Швед, 74, Очеретько, 90+6 – Брагару, 9

На "Арені Львів" стало весело з перших хвилин. Уже в дебюті Петряк небезпечно пробив над воротами "моряків" після скидки Михайліченка. Зате одесити відповіли відразу голом – Брагару отримав пас від Наумця ліворуч у карній зоні, прибрав оборонця і поклав м'яч у дальній кут.

Швидкий гол трохи ошелешив "Шахтар". Підопічні Ігора Йовічевіча контролювали м'яч, але з просуванням в останню третину поля виникали серйозні труднощі. Лише під завісу тайму "гірники" зуміли створити момент. Це Михайліченко зіграв на підбиранні й потужно пробив із відскоком, але м'яч просвистів поруч зі стійкою.

Гарячіше стало після перерви. Траоре з меж штрафного майданчика пробив у напрямку воріт, але кіпер "моряків" перевів м'яч у стійку. Далі Михайліченко не влучив у ворота, замикаючи головою навіс Коноплі з правого флангу. Нарешті Швед фірмово змістився з флангу й завдав удару – повз ворота.

"Чорноморець" міг покарати гранд на 67-й хвилині. Путря перед штрафним майданчиком залишив м'яч для Гладкий, а бомбардир-ветеран завдав потужного удару. Проте, Трубін зумів впоратися з цим випадом "моряків".

Зрештою, "гірники" зуміли зрівняти рахунок. Михайліченко на лівому фланзі атаки отримав передачу Степаненка й прострілив до центру штрафного, куди вбіг Швед і влучно пробив головою – 1:1!

"Шахтар" продовжив тиснути на ворота "моряків". Донеччани вантажили м'яч до карної зони "Чорноморця", а одесити героїчно оборонялися. Та все ж "гірники" вирвали перемогу на шостій доданій арбітром хвилині, коли Очеретько наважився пробити з-за меж штрафного – м'яч зачепив Траоре, дезорієнтував Непогодова й влетів у ворота...

До слова, раніше "Верес" переграв на виїзді "Кривбас" і наздогнав "Зорю" нагорі УПЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар Чемпионат Украины Черноморец УПЛ
NEWS
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі