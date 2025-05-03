"Днепр" выиграл баскетбольную Суперлигу второй раз подряд
"Днепр" второй раз подряд стал чемпионом Украины по баскетболу. Команда защитила титул в противостоянии со столичным "Киев-Баскетом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.
Как прошла финальная серия
Баскетбол, чемпионат Украины, финальная серия
"Днепр" - "Киев-Баскет" - 2:1 (89:70, 56:73, 69:66)
Днепряне не знали поражений на протяжении всего регулярного чемпионата и первых двух этапов плей-офф. Когда в первом финальном матче они дома легко переиграли соперников из столицы (89:70), показалось, что команде по силам пройти без осечек весь сезон.
Но "Киев-Баскет" сумел дать бой команде Владимира Коваля. Более того, в домашней финальной встрече он переиграл чемпионов очень уверенно - 73:56.
Так что судьба "золота" решалась в третьем поединке, который снова прошел в Днепре. После трех четвертей матча хозяева имели убедительное преимущество - 56:42. Но в заключительной четверти "Киев-Баскет" едва не совершил невозможное.
Подопечные Дмитрия Забирченко почти переломили ход поединка. В конце матча гости сократили разницу до трех очков - одной успешной атаки. Впрочем, "Днепр" в решающие секунды действовал без ошибок и довел игру до победы - 69:66.
Самым результативным игроком решающей встречи стал капитан "Днепра" Станислав Тимофеенко - на его счету 26 очков.
"Днепр" стал чемпионом Украины второй раз подряд и третий раз в истории. Первое "золото" команда завоевала в 2020 году.
Бронзовые награды чемпионата-2024/25 завоевали "Черкасские Мавпы", которые в трехматчевой серии одолели прошлогоднего финалиста - "Ривне".
Кто выигрывал чемпионат Украины
Баскетбольное первенство Украины разыгрывается с 1992 года. В 1996-м турнир получил название Суперлига.
С тех пор чемпионами становились девять клубов. Однако только два "золотых" коллектива играют в Суперлиге до сих пор - это "Черкасские Мавпы" и "Днепр". Другие по разным причинам прекратили существование.
Все чемпионы Украины по баскетболу:
- "Будивельник" (Киев) - 11 титулов (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
- "Азовмаш" (Мариуполь) - 7 (2003, 2004, 2006-2010)
- "Одесса" - 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
- "Днепр" - 3 (2020, 2024, 2025)
- "Химик" (Южное) - 3 (2015, 2016, 2019)
- "Киев" - 2 (2000, 2005)
- "Прометей" (Каменское) - 1 (2021)
- "Черкасские Мавпы" - 1 (2018)
- "Донецк" - 1 (2012)
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