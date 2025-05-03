"Днепр" выиграл баскетбольную Суперлигу второй раз подряд

"Днепр" второй раз подряд стал чемпионом Украины по баскетболу. Команда защитила титул в противостоянии со столичным "Киев-Баскетом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола .

Как прошла финальная серия

Баскетбол, чемпионат Украины, финальная серия

"Днепр" - "Киев-Баскет" - 2:1 (89:70, 56:73, 69:66)

Днепряне не знали поражений на протяжении всего регулярного чемпионата и первых двух этапов плей-офф. Когда в первом финальном матче они дома легко переиграли соперников из столицы (89:70), показалось, что команде по силам пройти без осечек весь сезон.

Но "Киев-Баскет" сумел дать бой команде Владимира Коваля. Более того, в домашней финальной встрече он переиграл чемпионов очень уверенно - 73:56.

Так что судьба "золота" решалась в третьем поединке, который снова прошел в Днепре. После трех четвертей матча хозяева имели убедительное преимущество - 56:42. Но в заключительной четверти "Киев-Баскет" едва не совершил невозможное.

Подопечные Дмитрия Забирченко почти переломили ход поединка. В конце матча гости сократили разницу до трех очков - одной успешной атаки. Впрочем, "Днепр" в решающие секунды действовал без ошибок и довел игру до победы - 69:66.

Самым результативным игроком решающей встречи стал капитан "Днепра" Станислав Тимофеенко - на его счету 26 очков.

"Днепр" стал чемпионом Украины второй раз подряд и третий раз в истории. Первое "золото" команда завоевала в 2020 году.

Бронзовые награды чемпионата-2024/25 завоевали "Черкасские Мавпы", которые в трехматчевой серии одолели прошлогоднего финалиста - "Ривне".

Кто выигрывал чемпионат Украины

Баскетбольное первенство Украины разыгрывается с 1992 года. В 1996-м турнир получил название Суперлига.

С тех пор чемпионами становились девять клубов. Однако только два "золотых" коллектива играют в Суперлиге до сих пор - это "Черкасские Мавпы" и "Днепр". Другие по разным причинам прекратили существование.

Все чемпионы Украины по баскетболу: