Украина проиграла Японии на ЧМ по хоккею: при каких условиях еще возможен выход в элиту

Сборная Украины в основное время уступила команде Японии на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1А, который проходит в румынском городе Сфынтул-Георге. Теперь судьбу "сине-желтых" будут решать соперники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

Хоккей, Чемпионат мира в Дивизионе 1А, 5-й тур

Украина - Япония - 2:3 (1:1, 0:2, 0:2, 1:0)

Шайбы: Захаров, 04:58, Ворона, 49:40 - Накадзима, 13:22, Кимура, 29:38, Сузуки, 30:31

Как прошла игра

Украине можно было уступить Японии и гарантировать себе путевку в Топ-дивизион мирового хоккея - но не в основное время. Азиатская сборная, которая выполнила свою турнирную задачу и якобы не имела стимулов для ожесточенной борьбы, стала непростым соперником для подопечных Дмитрия Христича.

Украинцы удачно начали поединок, открыв счет после броска Виктора Захарова. Однако еще до первого перерыва получили ответную шайбу.

Ужасным стал второй период. Имея игровое преимущество "сине-желтые" пропустили дважды в течение минуты. На последний перерыв команды ушли при преимуществе японцев в две шайбы - 1:3.

В заключительной 20-минутке сборная Украины сократила отставание: на экваторе периода отличился Алексей Ворона. В конце игры "сине-желтые" заменили вратаря шестым полевым игроком, но это не помогло.

Что надо Украине, чтобы выйти в элиту

Для нашей команды все еще может завершиться хорошо, если в оставшихся матчах:

сборная Италии не выиграет у Румынии в основное время, а Великобритания победит Польшу;

Италия проиграет Румынии при любом условии, а Великобритания уступит Польше в основное время;

Италия победит Румынию не в основное время, а Великобритания уступит Польше в основное время.

Вариант при котором Украина не выйдет в Топ-дивизион:

любая победа Великобритании над Польшей;

победа Италии над Румынией в основное время.

Расписание оставшихся матчей в Дивизионе 1А:

16:00, Румыния - Италия

19:30, Великобритания - Польша

Трансляции игр можно посмотреть на телеканале "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".