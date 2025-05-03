УПЛ: "Динамо" отобрало "золото" у "Шахтера" (видео)
После матчей донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" в 27-м туре украинской Премьер-лиги стало известно, что "горняки" потеряли титул чемпионов Украины. Также окончательно сформировалась тройка призеров текущего сезона. Осталось только расставить их в правильном порядке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
УПЛ, 27-й тур
"Черноморец" - "Шахтер" - 0:3
Голы: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75
"Ингулец" - "Динамо" - 0:4
Голы: Дихтярук, 38 (автогол), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 59
"Бильярдный" дубль Невертона
"Шахтер" в Одессе противостоял местному "Черноморцу" с легендой "горняков" Ярославом Ракицким в составе.
Гости доминировали на протяжении всей горы, но открыли счет лишь в начале второго тайма. "Шахтер" получил право на штрафной, который взялся исполнять Бондаренко. Мяч рикошетом от стенки влетел в ворота.
А уже в концовке, когда "Черноморец" заметно подсел, дубль оформил бразилец Невертон. Его голы оказались похожими, если не как близнецы, то по крайней мере, как двойняшки. В обоих случаях вингер "Шахтера" бильярдными ударами поражал дальний угол ворот.
Этой победой "горняки" обеспечили себе, минимум, бронзовые награды чемпионата Украины. Хотя борьба с "Александрией" за "серебро" продолжается (пока отставание сократилось до трех очков). "Шахтер" продолжает свою серию сезонов в призовой тройке, которая берет начало в 1997 году.
17-й гол Ваната
"Динамо" с еще большей легкостью разбило "Ингулец" из Петрово, причем сделало это на стадионе своего главного конкурента в споре за "золото". Дело в том, что команда Василия Кобина из-за проблем с собственной ареной, сейчас принимает соперников в Александрии.
Уже в первом тайме киевляне создали комфортный задел для победы. Сначала после розыгрыша штрафного защитник хозяев Дихтярук срезал мяч в собственные ворота. А потом Шапаренко удвоил преимущество после эффектного паса пяткой от Буяльского.
После перерыва "Динамо" не сбавило темпа и еще дважды поразило ворота соперника. До разгромного счет довел Михайленко дальним ударом. А точку поставил Ванат, ворвавшись в штрафную. Нападающий киевлян забил в четвертом матче подряд и довел свой общий счет в УПЛ до 17-ти мячей.
Победа "Динамо" окончательно лишила шансов "Шахтер" сохранить чемпионство. За три тура разница в 10 очков не отыгрывается. Поэтому единственным конкурентом киевлян осталась "Александрия", преимущество над которой достигло 7-ми пунктов.
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