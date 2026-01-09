Уверен, что РФ не нападет: Трамп намекнул о готовности оборонять Украину в будущем

"Я твердо убежден, что они не станут вторгаться снова, иначе я бы на это не согласился", - сказал Трамп.

NYT отмечает, что лидер США отвечал на вопрос, готов ли он вступить в войну для защиты Украины, если Россия нарушит условия любого перемирия и вновь вторгнется в страну.

Как известно, в рамках переговоров о прекращении войны, президент Украины Владимир Зеленский добивается гарантий безопасности от западных стран, включая США. Он хочет, чтобы те обязались помочь защитить страну в случае достижения мирной сделки.

Также издание пишет, что комментарии Трампа пошли дальше, чем когда-либо прежде. Тем самым он продемонстрировал готовность подписаться под таким обязательством, по крайней мере в качестве поддержке.

В то же время слова Трампа показали, что он по-прежнему убежден в заявленном стремлении главы Кремля Владимира Путина к миру, несмотря на нежелание РФ положить конец войне после почти года переговоров с администрацией Трампа.

"Я думаю, что он хочет заключить сделку. Но я думал об этом - я думал об этом уже давно", - сказал американский лидер.

Когда его спросили о возможном мирном соглашении, которое потребует от США и их союзников оказать Украине военную поддержку в случае нового вторжения, Трамп прервал собеседника, чтобы подчеркнуть, что США будут играть второстепенную роль в такой ситуации.

"Давайте скажем так: ее союзники, вся Европа, другие страны, которые в это вступают - и Соединенные Штаты", - сказал он.

Кроме того, Трамп утверждает, что у него были случаи, когда он уже договорился с Путиным, но Зеленский отказывался от сделки. Но было и иначе, когда все было наоборот.

"Думаю, сейчас они оба хотят заключить сделку, но мы это еще выясним", - добавил он.

По слова американского лидера, он не готов обещать увеличение поддержки США Украине, если Путин продолжит сопротивляться превращению огня. Также он не уточнил, как быстро надеется закончить войну.

"Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне приходиться это говорить, потому что я обязан попытаться спасти жизни... Мы делаем все, что в наших силах. У меня нет конкретных сроков", - резюмировал он.