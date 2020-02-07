Уперлися в землю: як Рада заблокувала дві ключові реформи Зеленського

Вранці 6 лютого президент Володимир Зеленський приїхав у Верховну раду, щоб зустрітися з фракцією "Слуга народу" і ще раз переконати їх підтримати законопроект про ринок землі.

На зустріч з главою держави прийшло приблизно 190 "слуг народу". На сигнальному голосуванні по земельному проекту, яке провели в присутності Зеленського, його не підтримали близько двадцяти депутатів від СН, зокрема, низка нардепів з умовної "групи Коломойського", розповіли РБК-Україна співрозмовники у фракції.

На зустрічі із Зеленським парламентарів цікавили також і інші питання, зокрема, нещодавні обшуки на каналі "1+1", який належить Ігорю Коломойському. На думку ряду депутатів, ці обшуки і розгляд земельного питання якось могли бути пов'язані, і тиск силовиків на канал міг, знову-таки, вплинути на позицію лояльних до олігарха нардепів. Зеленський запевнив, що до обшуків він ніяк не причетний і сам дізнався про них з новин.

Крім того, за словами очевидців, президент говорив і про можливість розпуску Верховної ради, яка регулярно обговорюється у політичних колах і є чутливою темою у фракції правлячої партії. За словами учасників зустрічі, президент чітко артикулював, що повноваження цієї Ради не будуть припинені достроково. "Але в цілому зустріч відбувалася дуже натягнуто і підкреслено ввічливо. Так ввічливо, що аж негарно", - розповів співрозмовник у фракції.

Кількість "слуг народу", готових голосувати за ринок землі у другому читанні зменшилася порівняно з першим, коли проект підтримали 227 депутатів від СН плюс двоє керівників парламенту: спікер Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук.

Початок розгляду земельної реформи у другому читанні в четвер (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Зараз своїх голосів монобільшості не вистачить, визнають опитані виданням депутати. "Деякі мажоритарники, які проголосували в першому читанні, зараз кажуть: тепер я не зможу проголосувати, мене виборці на окрузі порвуть", - розповідає один зі співрозмовників в СН.

У "Слуги народу" розраховують на голоси частини депутатських груп "Довіра" і "За майбутнє" та кількох позафракційних, орієнтованих на Ріната Ахметова. Також там сподіваються на підтримку з боку фракції "Голос".

Але в "Голосі" зі своєю позицією поки не визначилися. "Багато наших поправок врахували у редакції до другого читання. Але потрібно ще подивитися, які з них будуть підтримані в залі. До того ж серед усіх 4018 поправок є дуже багато безглуздих. І ми не розуміємо, які з них пройдуть в залі", – сказав один з членів фракції.

Хвилина слави для опозиції

Цілком очікувано проти ринку землі категорично виступили фракції "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя", які подали до документа більшість з 4 тисяч правок.

У монобільшості намагалися переконати ОПЗЖ не наполягати на розгляді їх правок у залі, щоб прискорити прийняття документа. Однак переговори з опозицією не принесли ніяких результатів. Співрозмовник в ОПЗЖ розповів РБК-Україна, що політсила вже дуже активно засвітилася як противник земельної реформи і відступу в цьому питанні її виборець не зрозуміє.

"А для "Батьківщини" це дуже ідеологічне питання, ми чудово розуміємо, що вони не відступлять", – сказав виданню один з лідерів "Слуги народу".

Фракція Юлії Тимошенко стала головним збурювачем спокою у перший день розгляду земельної реформи. Зранку лідери фракцій і керівництво парламенту зібралися на нараду, щоб обговорити порядок розгляду цього питання.

"Нам здавалося, що всі все зрозуміли і домовилися: продовжуємо засідання до 8 вечора, йдемо чітко за регламентом, обговорюємо поправки, а опозиція не зриває роботу. Потім виявилося, що Тимошенко все якось не так зрозуміла, і почалося", – сказав виданню один з учасників наради. За його словами, лідер "Батьківщини" навіть пропонувала пропустити на балкон сесійної зали учасників мітингу проти продажу землі, який проходив під стінами ВР.

Тимошенко окупувала місце спікера і, вириваючи його мікрофон, навіть порізала палець. Її соратники тим часом намагалися просочитися в президію, їм заважали "слуги народу", серед яких виділявся призер чемпіонату світу з пауерліфтингу Артем Дмитрук. Виникла навіть коротка сутичка, чи не перша в цьому парламентському скликанні.

Залишившись без робочого місця, спікер Разумков вийшов до трибуни й закликав всіх колег дотримуватися домовленостей і порядку в залі. "Не парламентаризм займати місце іншого, якщо воно не ваше сьогодні", – звернувся він до Тимошенко, викликавши оплески в секторах "Слуги народу".

У "Батьківщині" кажуть, що жодних домовленостей вони не порушували. А заблокували президію, тому що "не довіряють" представникам монобільшості.

"Перед Новим роком фракції підписали меморандум щодо процедури підготовки цього закону в комітеті. Ми зобов'язувалися розглядати кожну поправку. Але після цього вони раптом передали в Раду якусь свою таблицю з кількома своїми поправками. Як ми можемо їм тепер довіряти. Так що це не ми порушили домовленості, а вони", – обурюється один з членів фракції Тимошенко.

У підсумку емоції трохи вляглися, депутати проголосували за продовження роботи до половини восьмої вечора і почали методично розглядати поправки до законопроекту, пройшовши лише 184 – менше 5% від загальної кількості.

"Приватний" інтерес

Кабінет міністрів, сформований командою влади, вніс до Ради свій проект закону про обіг ринку с/г землі ще у вересні. Але, орієнтуючись на невтішну соціологію в питанні ринку землі, команда президента вирішила не ризикувати, запропонувавши новий проект з великою кількістю обмежень.

Так з'явилися норми про заборону продажу землі іноземцям та ліміти на концентрацію угідь до 10 га в одні руки. А сам президент запевнив, що питання щодо іноземців у майбутньому буде вирішуватися на всеукраїнському референдумі. З цими позиціями "Слуга народу" і підійшла до другого читання за проект, який, здавалося б, є максимально компромісним.

Але в президентській фракції, як вже було сказано, також немає єдиної думки щодо земельної реформи. Як і перед першим читанням, серед "слуг народу" є депутати, які навідріз відмовляються підтримати земельний закон. І це не тільки мажоритарники. Ще одна група противників реформи – депутати, орієнтовані на олігарха Ігоря Коломойського. Як стимул, щоб схилити їх до голосування за ринок землі, обговорювалася ідея для початку розглянути законопроект, що стосується банківського сектора.

У чому інтерес Коломойського? Мова йде про проект закону, який забороняє повертати екс-власникам банки, визнані НБУ неплатоспроможними . Цим же документом передбачена можливість виплати компенсації колишнім власникам у разі нанесення їм шкоди при виведення банку з ринку. Все це прописано в законопроекті №2571, який Кабмін вніс ще в грудні минулого року.

Закон повинен стати своєрідною страховкою від претензій Ігоря Коломойського на ПриватБанк, націоналізований три роки тому. Юристи олігарха в судах намагаються оскаржити націоналізацію, і вже здобули кілька перемог, що викликало питання з боку західних кредиторів.

До документа Кабміну в Раді виникла низка зауважень. Відразу кілька парламентарів, яких прийнято вважати близькими до бізнесмена, – Олександр Дубинський ("Слуга народу") та Ігор Палиця (група "За майбутнє") внесли альтернативні проекти. У профільному фінансовому комітеті Ради вирішили подати ще один – певний доопрацьований проект, який, по ідеї, повинен був задовольнити всі сторони.

За інформацією РБК-Україна, увечері в середу, 5 лютого, члени комітету отримали новий документ, який вже в четвер планувалося зареєструвати в Раді від імені голови комітету Данила Гетьманцева. Але текст, розісланий депутатам (копія є в розпорядженні РБК-Україна), як пояснив виданню співрозмовник у монобільшості, вийшов занадто вигідним саме для екс-власників збанкрутілих банків, спростивши для них процедуру отримання компенсації. Це дало привід говорити про те, що проект писали в інтересах Коломойського.

За словами джерел РБК-Украина, документ розкритикували як у Кабміні, так і в НБУ, помітивши в ньому явне потурання приватним інтересам. Порівняно з початковою редакцією, внесеною урядом, в тексті Гетьманцева не виявилося норм, які зобов'язували б екс-власників доводити, що їм було завдано шкоди.

У доопрацьованій версії також зник пункт, згідно з яким суму збитку пропонувалося оцінювати як різницю між вартістю активів і зобов'язань. Причому цю різницю, як пропонував Кабмін, ще мав би підтвердити міжнародний аудитор.

Замість цього в комітетському проекті прописали, що після того, як суд визнає незаконність виведення банку з ринку або його націоналізації, у екс-власника буде шість місяців, щоб домовитися з Нацбанком і Кабміном про суму компенсації. Або ж по закінченні цього строку її визначить суд.

"За землю, можливо, і вистачить голосів фракції. Але "приватівський" законопроект, доопрацьований нібито Гетьманцевим, в такому вигляді приймати не можна. Про нього поки що можна забути: комітет не розглядав, він навіть не зареєстрований. А що буде з проектом Кабміну – поки сказати складно", – говорить співрозмовник в монобільшості.

Інший співрозмовник у "Слузі народу", що представляє фінансовий комітет, наполягає, що в проекті Кабміну занадто багато спірних норм, які безпосередньо не стосуються теми Приватбанку, а суттєво посилюють вплив НБУ. За його словами, в Офісі президента в курсі рішення почекати з прийняттям цього проекту, незважаючи на те, що під загрозою виявиться нова кредитна програма. "Що значить узгоджений з президентом? Ми одна команда. Звичайно, у президента знають про те, що прийнято таке рішення", – запевняє депутат.

Перспектива того, що держава втратить найбільший банк країни і екс-власники знову отримають до нього доступ, вельми турбує Міжнародний валютний фонд. Але в Кабміні запевняють, що їхній законопроект – не тільки і не стільки про ПриватБанк, скільки про правила роботи банківського сектора.

"Це гарантія фінансової стабільності. Адже не один Приват був визнаний неплатоспроможним за останні роки. Але без цього закону ми не вийдемо на раду директорів МВФ, це остання перешкода", – розповідав на початку тижня РБК-Україна співрозмовник в уряді.

Принаймні, ще до подій в четвер влада розраховувала, що нова програма буде затверджена МВФ в кінці лютого - початку березня. Але тепер, зайшовши у земельний законопроект і заблокувавши ухвалення інших документів, Рада може зсунути ці плани на невизначений термін, поки не буде вирішено питання з банківським законом. Також на невизначений час буде заморожене питання кадрових ротацій в Кабміні, на які потрібна згода парламенту.

Поки ж керівництво "Слуги народу" має намір і далі розглядати земельний законопроект в поточному режимі, провалюючи сотні поправок від опозиції одна за одною. На це, звісно, піде чимало часу, навіть якщо продовжувати вечірні засідання на пару зайвих годин.

Як раніше розповідали джерела РБК-Україна, голова Верховної ради у цьому питанні зайняв однозначну позицію, вимагаючи розгляду всіх поправок за регламентом – без "турборежиму". Хоча у фракції влади все ж розраховують, що ОПЗЖ не буде наполягати на розгляді хоча б частини своїх поправок, що може суттєво прискорити процес.

Над текстом також працювала Уляна Безпалько