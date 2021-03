Уолл-стріт зростає після схвалення Сенатом США пакету на 1,9 трильйона доларів

Індекс Dow Jones виріс на 0,96%, до 31 797,63, S&P 500 - 0,52%, до 3861,90, а індекс Nasdaq Composite - на 0,01%, до 12923,02.

Президент Джо Байден сказав, що сподівається на швидке прийняття переглянутого законопроекту Палатою представників, щоб він міг підписати його і направити прямі платежі в розмірі 1400 доларів американцям.

Перспективи збільшення державних витрат і прискорення економічного зростання викликали побоювання з приводу сплеску інфляції, в результаті чого прибутковість 10-річних казначейських облігацій сягнула річного максимуму. Міністр фінансів США Джанет Йеллен, однак, заявила, що цей пакет буде сприяти "дуже сильному" відновлення економіки США і що вона не очікує, що економіка стане занадто гарячої через збільшення витрат.

Більшість акцій, пов'язаних з технологіями, включаючи Facebook Inc., Microsoft Corp, Tesla Inc і Amazon.com Inc, відновилися в понеділок після розпродажу в останні три тижні з-за побоювань з приводу підвищення процентних ставок після недавнього стрибка прибутковості облігацій США.

Надії на посилення бюджетної підтримки та ознаки прискорення економічного зростання в результаті швидкого впровадження вакцини підняли основні індекси Уолл-стріт до рекордних максимумів минулого місяця, але побоювання, що зростання інфляції може призвести до раптового скорочення грошово-кредитного стимулювання, тепер спонукали інвесторів відмовитися від вкладень в акції