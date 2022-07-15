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Не тільки університети. Нові подробиці сьогоднішнього обстрілу Миколаєва

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П'ятниця 15 липня 2022 18:45
Не тільки університети. Нові подробиці сьогоднішнього обстрілу Миколаєва Фото: розкриті нові подробиці сьогоднішнього обстрілу Миколаєва (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вночі та зранку обстріляли Миколаїв реактивними системами залпового вогню "Смерч". Втрат серед цивільних немає, однак інформація щодо постраждалих - уточнюється.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Під час обстрілу окупанти влучили в виробничу інфраструктуру, рекреаційні заклади й зони, стадіон, навчальні заклади, а також житлові квартали Миколаєва.

"Так ураження нанесено по силікатному заводу, по туристичним базам відпочинку, педагогічному університету та університету кораблебудування", - пише пресслужба командування.

Також під час обстрілу територіальних громад вдовж лінії зіткнення були зафіксовані випадки загоряння сухої трави, а також полів з врожаєм.

Водночас наші бійці знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який збирав інформацію про результати обстрілів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зранку в Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, російська авіація випустила по місту щонайменше десять ракет. Деякі з ракет влучили по двох найбільших університетах Миколаєва. В ДСНС показали кадри руйнувань.

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