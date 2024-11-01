Университет для "уклонистов": во Львове СБУ разоблачила масштабную схему избегания призыва

По оперативным данным владелец университета и ректорат незаконно зачисляли на обучение мужчин призывного возраста вне лицензированных годовых объемов, утвержденных Министерством образования и науки.

Таким образом, руководство частного учебного заведения способствовало военнообязанным избежать призыва на основании справок "соискателя образования".

Оперативникам стало известно, что стоимость "вступления" составляла от 5 до 8 тысяч долларов с человека.

Однако сами "студенты" учились формально и не принимали участия в учебном процессе, а данные о них не вносили в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

В дальнейшем статус "соискателя образования" уклонисты использовали для незаконного избегания призыва за мобилизацией во время военного положения.

Правоохранители провели пять санкционированных обысков в помещении владельца и должностных лиц ВУЗов во время которых обнаружены и изъяты:

документы с подтверждениями фиктивного обучения в указанном вузе;

бухгалтерскую отчетность и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Также, по месту жительства владельца вуза обнаружен арсенал огнестрельного оружия и почти 5 тысяч патронов разного калибра.

На основе этого фигуранта уже избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.