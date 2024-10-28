ua en ru
Пн, 28 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Приговор за TikTok: одессит получил условный срок за видео мобилизации в ТЦК

Одесса, Понедельник 28 октября 2024 14:36
UA EN RU
Приговор за TikTok: одессит получил условный срок за видео мобилизации в ТЦК Фото: Малиновский суд Одессы осудил мужчину за видео о мобилизации (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Малиновский районный суд Одессы вынес приговор мужчине, разместившему видео, на котором сотрудники ТЦК проводили мобилизационные мероприятия. Ему назначили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Обвиняемый мужчина разместил видеозаписи в соцсети TikTok, которые, согласно материалам суда, содержали данные, потенциально угрожающие национальной безопасности Украины.

Следствие установило, что такая публикация могла способствовать утечке информации, особенно в условиях текущего вооруженного конфликта. Мужчина признал вину и пошел на сделку со следствием, что позволило избежать реального срока.

В условиях войны такие публикации рассматриваются как потенциальная угроза, особенно если доступ к ним могут получить враждебные стороны.

В рамках украинского законодательства признание вины и сотрудничество со следствием часто рассматриваются как смягчающие обстоятельства, что позволяет назначить наказание в виде условного срока. Вместе с этим у мужчины был конфискован iPhone, с которого велись съемка и публикация видео.

На фоне вооруженного конфликта в стране любое распространение подобных данных усиливает риски и становится предметом внимания правоохранительных органов.

Напомним, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности предлагает упростить механизм привлечения к ответственности уклонистов, которые игнорируют повестки.

Кроме того, СБУ раскрыла администраторов нескольких Telegram-каналов. Они пытались своей деятельностью сорвать мобилизацию в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Суд
NEWS
Россияне потеряли за сутки рекордное количество солдат и артсистем, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки рекордное количество солдат и артсистем, - Генштаб
DAILY
Посол Великобритании Мартин Харрис: Россия не дает ни единого сигнала о справедливом мире
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Великобритании Мартин Харрис: Россия не дает ни единого сигнала о справедливом мире