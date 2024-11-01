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Университет для "уклонистов": во Львове СБУ разоблачила масштабную схему избегания призыва

Львов, Пятница 01 ноября 2024 22:56
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Университет для "уклонистов": во Львове СБУ разоблачила масштабную схему избегания призыва Фото: СБУ разоблачила масштабную схему уклонистов во Львове (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Во Львове разоблачена противоправная деятельность в одном из частных вузов. Владелец университета и ректорат незаконно зачисляли на обучение мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Львовской области.

По оперативным данным владелец университета и ректорат незаконно зачисляли на обучение мужчин призывного возраста вне лицензированных годовых объемов, утвержденных Министерством образования и науки.

Таким образом, руководство частного учебного заведения способствовало военнообязанным избежать призыва на основании справок "соискателя образования".

Оперативникам стало известно, что стоимость "вступления" составляла от 5 до 8 тысяч долларов с человека.

Однако сами "студенты" учились формально и не принимали участия в учебном процессе, а данные о них не вносили в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

В дальнейшем статус "соискателя образования" уклонисты использовали для незаконного избегания призыва за мобилизацией во время военного положения.

Правоохранители провели пять санкционированных обысков в помещении владельца и должностных лиц ВУЗов во время которых обнаружены и изъяты:

  • документы с подтверждениями фиктивного обучения в указанном вузе;
  • бухгалтерскую отчетность и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Также, по месту жительства владельца вуза обнаружен арсенал огнестрельного оружия и почти 5 тысяч патронов разного калибра.

На основе этого фигуранта уже избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

Уклонение от мобилизации

Напомним, что умышленное уклонение от мобилизации в Украине незаконно и несет за собой ответственность.

Мало того, недавно Малиновский районный суд Одессы вынес приговор мужчине, разместившему видео, на котором сотрудники ТЦК проводили мобилизационные мероприятия. Ему назначили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Согласно материалам суда содержали данные, которые потенциально угрожали национальной безопасности Украины.

А незадолго до того, СБУ разоблачила администраторов нескольких Telegram-каналов. Они пытались своей деятельностью сорвать мобилизацию в Украине.

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