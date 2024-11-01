Університет для "ухилянтів": у Львові СБУ викрила масштабну схему уникнення призову

У Львові викрито протиправну діяльність в одному з приватних вишів. Власник університету та ректорат незаконно зараховували на навчання чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України у Львівській області.

За оперативними даними власник університету та ректорат незаконно зараховували на навчання чоловіків призовного віку поза межами ліцензованих річних обсягів затверджених Міністерством освіти та науки.

Таким чином керівництво приватного навчального закладу сприяло військовозобов’язаним уникнути призову на підставі довідок "здобувача освіти".

Оперативникам стало відомо, що вартість "вступу" становила від 5 до 8 тисяч доларів з особи.

Проте самі "студенти" навчались формально та не приймали участі у навчальному процесі, а дані про них не вносили в Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Надалі статус "здобувача освіти" ухилянти використовували для незаконного уникнення призову за мобілізацією під час воєнного стану.

Правоохоронці провели пʼять санкціонованих обшуків у помешканні власника та посадовців ВНЗ під час яких виявлено та вилучено:

документи з доказами фіктивного навчання у вказаному виші;

бухгалтерську звітність та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Також, за місцем проживання власника ВНЗ виявлено арсенал вогнепальної зброї та майже 5 тисяч набоїв різного калібру.

На основі цього фігуранту вже обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою з правом внесення застави.