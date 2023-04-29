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В случае победы России, высок риск начала Третьей мировой войны, - Зеленский

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Суббота 29 апреля 2023 15:50
В случае победы России, высок риск начала Третьей мировой войны, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Миру гораздо дешевле помочь Украине завершить войну. В случае победы России, есть риск начала Третьей мировой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время интервью журналистам.

"Гораздо дешевле для мира, я считаю, закончить войну победой Украины. Я считаю, что это намного, намного дешевле. Потому что есть высокий риск - если они (россияне, - ред.) победят Украину - высокий риск, что это будет Третья мировая война", - отметил Зеленский.

По словам президента, НАТО не отступит, если Россия решит захватить территорию одной из его стран-членов.

"Будет раскол. Раскол точно приводит всегда к тем или иным войнам", - добавил президент Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам президента, война может длиться годами или даже десятилетиями. Он призвал союзников помочь Украине, чтобы не увеличить риск Третьей мировой войны.

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