В случае победы России, высок риск начала Третьей мировой войны, - Зеленский

Миру гораздо дешевле помочь Украине завершить войну. В случае победы России, есть риск начала Третьей мировой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время интервью журналистам.

"Гораздо дешевле для мира, я считаю, закончить войну победой Украины. Я считаю, что это намного, намного дешевле. Потому что есть высокий риск - если они (россияне, - ред.) победят Украину - высокий риск, что это будет Третья мировая война", - отметил Зеленский.

По словам президента, НАТО не отступит, если Россия решит захватить территорию одной из его стран-членов.

"Будет раскол. Раскол точно приводит всегда к тем или иным войнам", - добавил президент Украины.