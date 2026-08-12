Уникальная операция: ракеты "Нептун" и дроны "Паляница" поразили военную базу в Новороссийске

Силы обороны Украины поразили военно-морскую базу РФ в Новороссийске - последний крупный опорный пункт российского флота на Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского и издание Bloomberg.
"Этой ночью наши Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске - последнем основном форпосте российского флота в Черном море, на расстоянии более 300 километров от линии фронта", - написал президент.
По его словам, по определенным целям отработали реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы. Подтверждено попадание по позициям противовоздушной обороны, причалам и инфраструктуре морского порта.
Глава государства поблагодарил воинов Вооруженных сил Украины, Службу безопасности Украины и разведчиков за точность и результаты операции.
"Оккупационный флот и вся поддерживающая его инфраструктура не будет в безопасности, пока продолжается российская агрессия. Войну нужно останавливать, и все адекватные предложения для дипломатии на столе", - добавил Зеленский.
Через Новороссийск проходит до трети всего экспорта страны.
Пожар в порту зафиксировала спутниковая система NASA, которая отслеживает очаги возгораний и оценивает последствия окружающей среды. Снимки показали тепловые аномалии сразу в нескольких точках Новороссийска.
Источники тепла зафиксировали вблизи зернового терминала и военно-морской базы, которые расположены вблизи нефтяного терминала "Шесхарис" компании "Транснефть". Заметных очагов непосредственно на нефтяном объекте на снимках не обнаружили - вероятно, из-за недостаточной точности геолокации спутниковых данных.
По данным местных властей, ночью Новороссийск и весь Краснодарский край также подверглись атакам нескольких сотен украинских беспилотников.
Напомним, еще в апреле на объекте "Транснефти" в порту Новороссийска вспыхнул пожар после ночной атаки дронов - тогда повреждения получила инфраструктура, где обслуживают крупнейшие нефтяные танкеры.
Тем временем летом в порту негласно запретили ночное движение судов - так Россия пыталась уберечь корабли от атак, хотя официально проблему отрицала.
В начале августа Украина при посредничестве США согласилась не наносить удары по нероссийским танкерам и объектам Каспийского трубопроводного консорциума возле Новороссийска.
Договоренность явилась следствием серии атак на суда, поставившие под угрозу экспорт казахстанской нефти.