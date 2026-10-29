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Уникальная операция под Волчанском: пленный россиянин вынес тело погибшего воина ВСУ (видео)

16:35 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: россиянина взяли в плен с помощью дрона и заставили эвакуировать тело погибшего бойца ВСУ (Getty Images)

Операторы батальона "Воля" 57-й ОМПБр провели уникальную операцию по эвакуации тела погибшего воина ВСУ в окрестностях Волчанска. Для этого использовали россиянина, которого взяли в плен с помощью дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео батальона "Воля" в YouTube.

"Вернуть погибшего воина - наша обязанность перед ним и его семьей. Чтобы близкие могли попрощаться и похоронить его с почестями как героя", - отметили военные.

В батальоне рассказали, что тело их побратима находилось в зоне, где выход эвакуационной группы был очень опасен. Для его эвакуации они провели операцию в окрестностях Волчанска продолжительностью почти сутки.

Сначала российского оккупанта взяли в плен с помощью беспилотника "Mavic" с громкоговорителем. Затем россиянина подвели к погибшему украинскому воину и дрон "Вампир" сбросил пленному эвакуационные ноши, с помощью которых тот вывез тело.

"За возвращением одного павшего воина стоит совместная работа экипажей дронов, командования, эвакуационной группы и пехотинцев", - рассказали в "Воле".

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) заявили, что Силы обороны Украины в рамках операции "Велес" остановили попытки российских оккупантов закрепиться в северной части Купянска Харьковской области.

Напомним, в ISW также сообщили, что украинские военные уничтожили большую дивизию РФ во время операции "Вивальди".

Согласно данным аналитиков, 144-я мотострелковая дивизия окупантов понесла такие потери, что фактически перестала существовать как организованное боевое формирование.

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