Украинские воины уничтожили большую дивизию РФ во время операции "Вивальди", - ISW

Операция "Вивальди" и другие контрнаступательные действия ВСУ в 2026 году позволили Украине перехватить оперативную инициативу по всей линии фронта, а также фактически заблокировать продвижение армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Согласно данным американских аналитиков, операция "Вивальди" разрушила планы России по захвату Донецкой области.

Контрнаступление ВСУ сорвало попытку противника обойти украинский оборонительный пояс с севера и создать условия для его окружения.

Известно, что Силы обороны Украины вышли к реке Жеребец, что позволило сократить протяженность линии фронта и организовать оборону на более выгодных рубежах. Благодаря этому украинские военные могут сосредоточить больше пехоты на меньшем участке фронта, а также эффективнее использовать беспилотники и артиллерию.

Кроме того, для возобновления наступательных действий на Лиманском направлении российским войскам придется снова форсировать Жеребец.

Таким образом, операция "Вивальди" сорвала попытку россиян обойти Лиман с севера, в частности через Святогорск, а затем соединиться в районе Барвенкового Харьковской области с другой группировкой, которая должна была наступать с юго-запада через Добропольское направление.

Фактически украинское контрнаступление сорвало российский план оперативного окружения. Теперь российским войскам приходится рассматривать вариант фронтального наступления к востоку от Славянска и Краматорска.

Такой сценарий предполагает атаки непосредственно на хорошо подготовленные украинские оборонительные позиции, что значительно усложняет продвижение и повышает цену наступления для противника.

Согласно подсчетам Института изучения войны (ISW), в период с 1 сентября по 16 октября 2026 года российские войска потеряли контроль над территорией площадью около 122 квадратных километров. В то же время с начала 2026 года они смогли захватить около 100 квадратных километров.

Также сообщается, что в ходе операции "Вивальди" 144-я мотострелковая дивизия РФ понесла настолько значительные потери, что фактически перестала существовать как организованное боевое формирование.

Чтобы восстановить наступательные возможности на Лиманском направлении, России придется восстанавливать боеспособность дивизии. Это создаст дополнительную нагрузку на систему комплектования российской армии, которая уже сталкивается с растущими трудностями.

С лета 2026 года боевые потери России увеличиваются. По приведенным оценкам, за несколько месяцев российская армия потеряла более 40 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.