Унікальна операція під Вовчанськом: полонений росіянин виніс тіло загиблого воїна ЗСУ (відео)

"Повернути загиблого воїна - наш обов’язок перед ним і його родиною. Щоб близькі могли попрощатися та поховати його з почестями як героя", - зазначили військові.

В батальйоні розповіли, що тіло їхнього побратима перебувало в зоні, де вихід евакуаційної групи був дуже небезпечним. Для його евакуації вони провели операцію на околицях Вовчанська тривалістю майже добу.

Спочатку російського окупанта взяли в полон за допомогою безпілотника "Mavic" з гучномовцем. Потім росіянина підвели до загиблого українського воїна і дрон "Вампір" скинув полоненому евакуаційні ноші, за допомогою яких той вивіз тіло.

"За поверненням одного полеглого воїна стоїть спільна робота екіпажів дронів, командування, евакуаційної групи та піхотинців", - розповіли у "Волі".

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Сили оборони України в межах операції "Велес" зупинили спроби російських окупантів закріпитися в північній частині Куп'янська Харківської області.