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Знищили спостережний пункт росіян: ССО показали відео з поля бою

Фото: Знищили спостережний пункт росіян: ССО показали відео з поля бою (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Українським військовим на Бахмутському напрямку вдалося знищити спостережний пункт окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ССО ЗСУ.

"Філігранна робота воїнів ССО України на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, оператори з ПТРК знищили пункт російських військових.

Нагадаємо, що раніше українські військові завдяки протитанковій установці знищили російський кулеметний розрахунок.

Також, військові на південному напрямку зайшли вглиб окупованої території та уразили російський БТР.

Раніше, у ЗСУ показали роботу українського "БУК М-1". Український ЗРК знищив чергову ціль.

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