Знищені "Алігатор" й безпілотники: Повітряні сили розповіли про успіхи за минулу добу

За минулу добу на різних напрямках зенітно ракетні підрозділи Повітряних сил знищили 6 ворожих безпілотників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Винищувальна, штурмова та бомбардувальна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів про ворожих позиціях, техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння, зокрема протираділокаційними ракетами AGM-88 HARM", - пише пресслужба.

Також в Донецькій області, близько о 13:30 наші бійці "приземлили" російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Збройні сили України за минулу добу ліквідували 650 окупантів і знищили десяток ворожих танків. З початку війни Росія вже втратила - близько 51900 солдаті.

Також нещодавно наші військові показали відео у якому вони збили російський ударний вертоліт Мі-24.

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