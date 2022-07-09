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Знищено 300 окупантів і п'ять БПЛА: названі нові втрати РФ

Фото: втрати Росії у війні проти України станом на 9 липня (Facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 300 військових російської армії. Всього з початку війни знищено близько 37200 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37200 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків - 1638 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 3815 (+4) од,
  • артилерійських систем - 832 (+4) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засоби ППО - 108 (+1) од,
  • літаків - 217 (+0) од,
  • гелікоптерів - 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 674 (+5),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі / катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2687 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 66 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі українські десантники спалили 5 танків і взяли в полон російських окупантів.

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