Знищено 300 окупантів і п'ять БПЛА: названі нові втрати РФ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 300 військових російської армії. Всього з початку війни знищено близько 37200 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі українські десантники спалили 5 танків і взяли в полон російських окупантів.
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