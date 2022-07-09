Уничтожено 300 оккупантов и пять БПЛА: названы новые потери РФ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 военных российской армии. Всего с начала войны уничтожено около 37200 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составили:
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе украинские десантники сожгли 5 танков и взяли в плен российских оккупантов.
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