Знищення командних пунктів під Херсоном: вбиті дві сотні окупантів

"Багато техніки та переконлива кількість особового складу полягли під ударом і вогнем українських захисників. Залишки ворожих пунктів передислоковано й ми знаємо куди", - сказала Гуменюк.

Окрім цього відомо про те, що російські військові переоблаштовують засоби ППО, щоб наносити ураження, в тому числі і по мирному населенню.

"Ворог не маючи успіху в просуванні на суходолі намагається вдарити туди, де може дістати - це підступні удари РСЗВ та ЗРК", - говорить Наталя Гуменюк.

Щодо вибухів, які сталися у Херсоні 9 липня, то інформацію про них військове командування не розповсюджуватиме, щоб не зашкодити контрнаступальним діям, які зараз відбуваються в області.