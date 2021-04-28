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На Донбасі зафіксували "дестабілізуючі ситуацію" дії бойовиків

Новость на русском → Донбас, Середа 28 квітня 2021 10:36
На Донбасі зафіксували "дестабілізуючі ситуацію" дії бойовиків Фото: українські військові зрадили докази порушень бойовиків в ОБСЄ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Ігор Литвиненко

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) зафіксувала докази чергових порушень з боку бойовиків на Донбасі. Факти, які підтверджують дестабілізуючі ситуацію дії бойовиків, передані в ОБСЄ.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зокрема, ще 19 квітня СММ ОБСЄ зафіксувала факт втручання бойовиків у роботу камер відеоспостереження місії та встановлення окупантами своїх відеокамер на території шахти "Жовтнева", що на околиці Донецька.

В результаті втручання оператори ОБСЄ були змушені відключити від моніторингу своє обладнання. При цьому бойовики поблизу щогли системи відеоспостереження на території шахти обладнали вогневу позицію мінометів. Саме з цього району бойовики вчора випустили 22 міни по позиціях українських військових. В ході обстрілу поранення отримав один український військовий. Коригування вогню противник вів за допомогою БПЛА.

"Зухвалі дії проросійських найманців свідчать про їх небажання дотримуватися Мінських домовленостей і спроби будь-якою ціною спровокувати Збройні Сили України на вогонь у напрямку Донецька. Саме цим пояснюються факти ведення окупантами вогню з районів міста, почастішали в другій половині квітня і зафіксовані українською стороною СЦКК", - повідомили в штабі.

За фактами порушень режиму припинення вогню українська сторона СЦКК направила доказові матеріали на адресу СММ ОБСЄ

"Українська сторона СЦКК зазначає, що агресивні дії окупантів несуть пряму загрозу життю і здоров'ю військовослужбовців Збройних сил України та місцевого населення і дестабілізують ситуацію вздовж всієї лінії розмежування", - додали в штабі.

Нагадаємо, вчора бойовики на Донбасі 11 разів порушували "тишу". Поранення отримав один український військовий.

Також вчора автомобіль з українськими військовим підірвався на вибуховому пристрої. Один військовий загинув, ще троє-травмовані.

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