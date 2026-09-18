У Трампа рассматривают заключение сделок с РФ до завершения войны в Украине, - NYT

В Белом доме рассматривают возможность заключения отдельных экономических и других договоренностей с Россией еще до окончания войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The New York Times.

По данным издания, речь идет о возможных сделках, которые Вашингтон мог бы заключить с Москвой независимо от того, будет ли достигнуто полноценное мирное соглашение по Украине.

Сообщается, что такой подход отражает стремление Трампа одновременно продолжать переговоры с Кремлем и искать возможности для восстановления экономических отношений с Россией.

В Белом доме при этом рассчитывают, что экономическое сотрудничество может стать одним из инструментов для продвижения переговорного процесса.

Однако внутри американской администрации нет полного согласия относительно того, насколько быстро следует идти на такие договоренности с Москвой. Часть чиновников считает, что предоставление России экономических стимулов до прекращения войны может ослабить рычаги давления на Кремль.

Какие сделки обсуждаются

Как пишет NYT, среди возможных направлений сотрудничества рассматриваются энергетика, инвестиции и другие сферы, в которых американский и российский бизнес потенциально могли бы вернуться к взаимодействию.

При этом любые серьезные экономические договоренности будут зависеть от санкционного режима США. Часть ограничений против России сохраняется, а новая санкционная инициатива Конгресса США предусматривает дополнительное давление на российскую энергетику и другие источники доходов Кремля.

17 сентября Кремль заявил, что возможное принятие нового пакета американских санкций может осложнить переговоры о прекращении войны. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков назвал такие меры "недружественными действиями" и заявил, что они способны усложнить дипломатические усилия.

Трамп продолжает рассчитывать на договоренность с Путиным

Сам американский лидер в последние недели неоднократно заявлял, что считает Путина готовым к заключению сделки.

После телефонного разговора с российским президентом 9 сентября Трамп сказал: "У нас был отличный разговор".

Он также добавил, что глава Кремля, по его словам, хочет заключить сделку.

"Он хочет заключить сделку. И если Зеленский хочет заключить сделку, это было бы очень хорошо", – заявил Трамп.

Текущее положение дел

В то же время переговоры о прекращении войны остаются без существенного прорыва. Москва продолжает настаивать на своих требованиях, тогда как Киев добивается гарантий безопасности и условий, которые не позволили бы России возобновить войну.

На этом фоне в Вашингтоне одновременно обсуждают усиление санкционного давления на Россию и возможность будущего экономического взаимодействия с Москвой.

Палата представителей США 16 сентября одобрила масштабный пакет санкций против России. Документ предусматривает дополнительные ограничения против российских чиновников, финансового и энергетического секторов, а также возможность введения повышенных тарифов против стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.

Таким образом, подход администрации Трампа предполагает сочетание давления на Россию с попытками сохранить пространство для переговоров и возможного экономического сотрудничества. При этом конкретные сделки с Москвой пока остаются предметом обсуждений, а не утвержденной политикой.