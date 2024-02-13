Условный срок не спасает уклониста от мобилизации, - замглавы Нацполиции

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, сообщает РБК-Украина с ссылкой на "Цензор.нет".

"Они и в дальнейшем подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, то тогда уже будет реальный срок", - заявил он.

По его мнению, выбирая условия отбывания такого наказания, суд руководствуется тем, что уклонист - это потенциальный военный ВСУ.

"Я думаю, что при вынесении такого решения суд руководствуется тем, что это в будущем потенциальный военный ВСУ. И выносит решение таким образом, чтобы все же возможность служить у него была", - добавил Цуцкиридзе.

По его словам, наличие досудебного расследования, даже подозрения - это не повод не служить.

"Здесь надо смотреть на то, какая мера пресечения избрана в ходе расследования, не будет ли она ограничивать человека в передвижении. У нас есть случай, когда мы установили по запросу наших международных коллег лиц, в отношении которых ведутся следственные действия в одной из стран Балтии", - рассказал он.

Цуцкиридзе отметил, что несколько лет назад там было совершено похищение человека с убийством, фигуранты этого дела являются украинцами.

"Так вот один из них, как установлено, находится на передовой. Он дал показания и подтвердил, что к этому преступлению причастны еще два человека, которые отдали жизнь, воюя за нашу страну. Когда он нам откровенно подтвердил наши наработки, мы ему вручили подозрение, а меру пресечения не избирали", - заявил он.

Новый закон о мобилизации

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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