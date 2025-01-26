Уговорили идти на выборы. Лукашенко пожаловался, что ему нет замены

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что якобы не хотел идти на выборы, но его уговорили. Он пожаловался, что ему нет замены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".
"Мы все понимаем, что я не вечен. Могу сказать - я не хотел идти на эти выборы", - утверждает Лукашенко.
По его словам, пойти на так называемые выборы президента его якобы уговорила спикер Совета Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. После чего Лукашенко якобы решил снова принять участие в выборах.
"Сколько можно, я 30 лет (у власти, - ред.). Чисто внешне как-то даже неприлично, я уже себя не в своей тарелке чувствую, будто никого нет", - сказал белорусский диктатор.
Также на пресс-конференции у Лукашенко спросили, как голосование может быть свободным и честным, учитывая, что все основные оппозиционеры находятся в тюрьме или сбежали из страны.
"Кто-то выбрал тюрьму, кто-то изгнание. Мы же никого не изгоняли из страны. И более того, мы открыли страну. Мы не злопамятные люди, мы не злобные", - ответил он.
Лукашенко утверждает, что в Беларуси никому не мешают высказывать свое мнение, но, по его словам, в тюрьму попадают люди, которые нарушили закон.
В Беларусь 26 января проходят так называемые "выборы" президента. Александр Лукашенко, который 30 лет находится у власти, в седьмой раз выдвинул свою кандидатуру.
Последние выборы в 2020 году завершились протестами, поскольку результаты были сфальсифицированы. Многие оппозиционные политики оказаться за решеткой, а лидер оппозиции Светлана Тихановская сбежала из Беларуси.
В ЕС заявили, что считают "выборы" в Беларуси фиктивными, а Лукашенко нелегитимным.
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