RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Условия стали более суровыми": адвокат рассказал о нюансах в пересмотре инвалидности на ВВК

Каковы нюансы в прохождении ВВК людей с инвалидностью (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

После того как в Украине приняли закон о мобилизации, все мужчины, получившие статус инвалидности или ограниченно пригодного, должны заново пройти врачебный осмотр, чтобы подтвердить или опровергнуть выводы.

О нюансах пересмотра инвалидности в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Прежде всего, отмечает эксперт, Кабинет Министров Украины должен совместно с правоохранительными органами принять меры для проверки обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности гражданам Украины мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 впервые установлена инвалидность II и III групп.

Однако эта норма не касается тех:

  • кому инвалидность II и III групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности
  • впоследствии заболеваний, ранений, полученных при защите Отчизны
  • в случае отсутствия конечности, кистей, стоп, одного из четных органов
  • при наличии онкологического заболевания, интеллектуальных нарушений, психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов
  • у кого есть инвалидность с детства

"Основной нюанс - это то, что по сравнению с 2022 и 2023 годами сейчас значительно более строгие условия прохождения медосмотра. Уже неоднократно обнаруживали, что при любом намеке на несоответствие диагноза или альтернативной трактовке диагноза человека автоматически признают "пригодным" к прохождению военной службы", - объясняет Елена Воронкова.

Все диагнозы и заболевания, которые "делают" человека непригодным к военной службе, указаны в приказе Министра обороны Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №402.

Однако, вспоминает Воронкова, был случай, когда диагноз, который установили человеку, полностью соответствовал наименованию, указанному в примечаниях к указанному приказу.

"Но примечание - это не статья, поэтому врачи ее во внимание не приняли, и человека с тяжелым заболеванием признали пригодным к прохождению службы", - отмечает она.

Повторное прохождение ВВК ограничено пригодными исключает коррупционную составляющую на медицинских осмотрах (фото: Суспільне Львів)

Елена добавляет, что с исключением понятия "ограниченно пригодный" из законодательства, правительство создало условия, при которых определенный процент лиц, которые сейчас непригодны к военной службе, признают пригодными.

В то же время новая норма делает невозможным утечку коррупции.

"Если посмотреть на формулировку, с которой пересмотр вводится в действие, можем увидеть, что его проводят не только с целью увеличения военнообязанных, но и с целью проверки органов и должностных лиц, которые проводят эти осмотры", - объясняет адвокат.

Елена Воронкова также успокаивает тех, кого исключили из военного учета или тех, кому группу инвалидности установили уже в рамках повторного осмотра или переосмотра.

Еще один положительный момент - это исключение необходимости проведения пересмотра для лиц, у которых есть непоправимый вред здоровью.

"Да, наконец, признали на уровне законодательства, что конечность сама собой не отрастет", - финализует Воронкова.

Раньше мы рассказывали, будет ли в Украине норма о демобилизации.

Читайте также, при каком условии отцу ребенка с инвалидностью не дадут отсрочки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВЛКВойна в УкраинеМобилизация в Украине