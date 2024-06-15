"Условия стали более суровыми": адвокат рассказал о нюансах в пересмотре инвалидности на ВВК

Прежде всего, отмечает эксперт, Кабинет Министров Украины должен совместно с правоохранительными органами принять меры для проверки обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности гражданам Украины мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 впервые установлена инвалидность II и III групп.

Однако эта норма не касается тех:

кому инвалидность II и III групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности

впоследствии заболеваний, ранений, полученных при защите Отчизны

в случае отсутствия конечности, кистей, стоп, одного из четных органов

при наличии онкологического заболевания, интеллектуальных нарушений, психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов

у кого есть инвалидность с детства

"Основной нюанс - это то, что по сравнению с 2022 и 2023 годами сейчас значительно более строгие условия прохождения медосмотра. Уже неоднократно обнаруживали, что при любом намеке на несоответствие диагноза или альтернативной трактовке диагноза человека автоматически признают "пригодным" к прохождению военной службы", - объясняет Елена Воронкова.

Все диагнозы и заболевания, которые "делают" человека непригодным к военной службе, указаны в приказе Министра обороны Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №402.

Однако, вспоминает Воронкова, был случай, когда диагноз, который установили человеку, полностью соответствовал наименованию, указанному в примечаниях к указанному приказу.

"Но примечание - это не статья, поэтому врачи ее во внимание не приняли, и человека с тяжелым заболеванием признали пригодным к прохождению службы", - отмечает она.

Повторное прохождение ВВК ограничено пригодными исключает коррупционную составляющую на медицинских осмотрах (фото: Суспільне Львів)

Елена добавляет, что с исключением понятия "ограниченно пригодный" из законодательства, правительство создало условия, при которых определенный процент лиц, которые сейчас непригодны к военной службе, признают пригодными.

В то же время новая норма делает невозможным утечку коррупции.

"Если посмотреть на формулировку, с которой пересмотр вводится в действие, можем увидеть, что его проводят не только с целью увеличения военнообязанных, но и с целью проверки органов и должностных лиц, которые проводят эти осмотры", - объясняет адвокат.

Елена Воронкова также успокаивает тех, кого исключили из военного учета или тех, кому группу инвалидности установили уже в рамках повторного осмотра или переосмотра.

Еще один положительный момент - это исключение необходимости проведения пересмотра для лиц, у которых есть непоправимый вред здоровью.

"Да, наконец, признали на уровне законодательства, что конечность сама собой не отрастет", - финализует Воронкова.