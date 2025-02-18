Условия мира между Украиной и Россией должны устраивать все стороны, - Рубио

Война между Украиной и Россией должна завершиться на таких условиях, которые будут устраивать обе стороны. В таком случае мир будет долгосрочным.
Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам.
Рубио после переговоров с российскими чиновниками в Саудовской Аравии заявил, что он "убежден" в готовности России "начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".
"Сможем ли мы в конечном итоге достичь такого результата, очевидно, будет зависеть от готовности каждой из сторон этого конфликта согласиться на определенные вещи", - добавил глава Госдепа США.
По его словам, встреча между американскими и российскими чиновниками "закладывает основу" для будущих контактов. Но результат будет зависеть от того, смогут ли стороны не просто брать на себя обязательства, но и исполнять их. И это "удастся выяснить в ближайшие недели".
"И когда вы говорите о долгосрочном и устойчивом завершении конфликта, это означает, что оно приемлемо для всех его участников. И это, безусловно, включает в себя Украину, а также наших партнеров в Европе и, конечно, российскую сторону", - отметил госсекретарь.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошла встреча между американскими и российскими чиновниками.
Как рассказала представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, в ходе встречи две стороны договорились назначить команды для работы над "прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было приемлемым для всех сторон".
При этом еще вчера, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Украина не будет признавать результаты такой встречи, поскольку там вопрос завершения войны обсуждали без украинской стороны.
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